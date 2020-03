Steam | Auf diese Rabatte fahren Spieler gerade ab

Wegen des Coronavirus solltet ihr dieser Tage lieber zu Hause bleiben. Die perfekte Zeit also, um endlich mal ausgiebig zu zocken. Wenn ihr noch neuen Spielenachschub braucht, solltet ihr auf Steam vorbeischauen: Dort gibt es zurzeit einige interessante Rabatte.

Oft bietet Steam reduzierte Spiele an, auch dann wenn gerade kein Sale stattfindet.

Steam: Auch ohne Sale gibt es günstige Games

Auch wenn auf Steam kein Sale stattfindet, werden auf der Plattform Spiele in großen Mengen vergünstigt angeboten. Oft handelt es sich dabei um weniger beliebte Spiele oder kleine Indie-Games. Derzeit befinden sich unter den reduzierten Spielen aber auch einige echte Topseller. Die Titel sind zwar schon seit einiger Zeit zu haben, doch allesamt sehr empfehlenswert. Wenn euch also noch eines der folgenden Spiele fehlen sollte, dann ist jetzt ein guter Zeitpunkt euch dieses zuzulegen:

Der verrückte Loot-Shooter Borderlands 3 für 59,99 Euro 29,99 Euro (bis zum 20. März)

Das galaxisumspannende Action-Adventure Star Wars Jedi: Fallen Order für 59,99 Euro 38,99 Euro (bis zum 23. März)

Das epische Action-Adventure, in dem ihr die Odyssee eines legendären Griechen erlebt: Assassin‘s Creed Odyssey für 59,99 Euro 19,79 Euro (bis zum 26. März)

Der Open-World-Ego-Shooter Far Cry 5 für 59,99 Euro 14,99 Euro (bis zum 26. März)

Wenn ihr euch bisher noch nicht mit diesen Spielen auseinandergesetzt habt, dann schaut euch unsere Testberichte dazu an. Dort erfahrt ihr, was diese Titel so erlebenswert macht:

Wir verraten euch, welches Spiel ihr als nächstes kaufen solltet

Das Coronavirus geht um und soziale Aktivitäten außer Haus sind nicht empfohlen. Wie gut, dass es Videospiele gibt, um sich die Zeit zu vertreiben, bis wieder etwas Normalität eingekehrt ist. Wenn ihr nicht wisst, was ihr bis dahin zocken sollt, findet ihr vielleicht etwas unter den Steam-Angeboten. Werdet ihr euch einen dieser Titel holen oder spielt ihr lieber etwas anderes? Erzählt es uns in den Kommentaren.