Coronavirus | Heute Spiele kostenlos zu Hause probieren - trotz abgesagtem Gaming-Event

Mit dem Steam Game Festival könnt ihr die Spiele ausprobieren, die auf der Game Developer Conference vorgestellt werden sollten. Der Zugang ist allerdings zeitlich begrenzt.

Das Steam Game Festival soll dieses Jahr noch häufiger stattfinden.

Das Steam Game Festival erweist sich dieses Jahr als Segen. Bereits für die Game Developer Conference 2019 stellte das Festival die Demo-Versionen der vorgestellten Spiele für eine kurze Zeit auf Steam. Auch wenn die Konferenz in diesem Jahr aufgrund des Coronavirus abgesagt wurde, könnt ihr die Spiele trotzdem testen.

Los geht es bereits heute Abend um 18 Uhr. Die Demos werden dann bis Montag um 18 Uhr auf Steam verfügbar sein. Lauf dem offiziellen Twitter-Account des Game Festivals soll es sich um mehr als 40 Spiele handeln. Ihre Namen wurden allerdings noch nicht bekanntgegeben.

Organisator Geoff Keighley schreib auf Twitter, man plane das Festival dieses Jahr häufiger zu veranstalten. Dadurch sollen Gamer auf der ganzen Welt mit Spielen verbunden werden, die sie in den eigenen vier Wänden zocken können. Zudem soll das Festival auf andere Plattformen, neben dem PC, ausgeweitet werden.

The Spring edition of @thegamefestival launches tomorrow at 10AM PT on @Steam Play and download for free first-look versions of over 40+ games originally set for GDC 2020 pic.twitter.com/WG3vBHzts9