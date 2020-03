Nintendo Switch | 20 neue Spiele für dieses Jahr angekündigt

Im Rahmen einer Nintendo Direct für Indiespiele wurden vor allem neue, Switch-exklusive Games verschiedener Genres angekündigt. Die meisten sollen schon bald spielbar sein. Hier erfahrt ihr, um welche Spiele es sich handelt und ab wann diese sich ihren Weg in den Nintendo eShop bahnen sollen.

Eine Reihe neuer Spiele wurde für die Switch angekündigt.

Nintendo-Fans warten schon seit Wochen auf eine neue Direct, von der sie sich neue Informationen zu Spieletiteln wie The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild 2 oder aber Metroid Prime 4 erhoffen. Dem Wunsch einer Nintendo Direct gab der japanische Spielentwickler nun nach, jedoch handelt es sich bei der Liveübertragung um die Indie World.

Mit der jüngst ausgestrahlten Direct für Indiespiele bietet Nintendo nun wieder einem bunten Strauß kleiner Spiele eine Plattform, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Darunter befinden sich viele komplett neue Spiele sowie einige Portierungen.

Im Folgenden listen wir euch alle neuen Spiele auf und verraten euch, ab wann ihr euch die Indieperlen voraussichtlich zulegen könnt:

Blue Fire – actionreicher 3D-Plattformer, Sommer 2020

Baldo – Action-Adventure-RPG im „Studio Ghibli“-Look, Sommer 2020

I Am Dead – charmantes Mystery-Puzzlespiel, 2020

B.Ark – bunter 2D Sidescrolling-Shooter mit Multiplayer, Ende 2020

Cyanide and Happiness – Freakpocalypse – humorvolles Adventuregame, Sommer 2020

Summer in Mara – tropisches Adventure inspiriert von Stardew Valley, Frühjahr 2020

Quantum League – Online Shooter mit Zeitparadoxmechanik, Ende 2020

The Good Life – bizarres Mysterygame, 2020

The Last Campfire – atmosphärisches Adventure der „No Man’s Sky“-Macher, Sommer 2020

PixelJunk Eden 2 – musikalische Erfahrung im Single - und Mehrspielermodus, Sommer 2020

Faeria – auf einem Kartenspiel basierendes Strategiespiel, Frühjahr 2020

Eldest Souls – brutaler Boss-Rush-Actiontitel, Sommer 2020

Blair Witch – auf gleichnamigen Film basierendes Horrorspiel, Sommer 2020

Ghost of a Tale – Fantasy-Adventure, Frühjahr 2020

Sky: Children Of Light – Portierung des Awards gewinnenden Adventures, Sommer 2020

Sky Racket – buntes Action Shoot ‘Em Up , ab sofort erhältlich

Superliminal – verwirrender First Person Puzzler, 2020

Wingspan – Strategie-Kartenspiel mit Vögeln, Frühjahr 2020

Dicey Dungeons – niedliches Roguelike mit Deckbuilding-Feature, 2020

Bounty Battle – 2D-Prügler mit Helden bekannter Indiespiele, Sommer 2020

Moving Out – lustiger Multiplayer im Stil von „Overcooked“, 28. April 2020

Exit the Gungeon – explosiver „Bullet Hell“-Dungeoncrawler, ab sofort erhältlich

Hier seht ihr die 20-minütige Präsentation, in der ihr euch auch die Trailer anschauen könnt:

Bei der bunten Vielfalt an Genres und Stimmungen kommt dieses Jahr also noch so Einiges auf Switch-Besitzer zu. Welcher der vorgestellten Indietitel konnte euer Interesse wecken? Schreibt es uns in die Kommentare!