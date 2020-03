Animal Crossing: New Horizons | Gaming-Oma wird im Spiel verewigt - eine rührende Geste von Nintendo

Vergangenes Jahr machte eine 87-Jährige Schlagzeilen mit ihrer Liebe für Animal Crossing. Tausende Stunden investierte sie in ihre „Animal Crossing: New Leaf“-Stadt und stellte diese dann in einem Video vor. Nun revanchiert sich Nintendo für die Hingabe und verewigt die Dame im neuesten Serienableger.

Die „Animal Crossing"-Oma hat es ins Spiel geschafft.

Die 87-jährige Audrey ist die wohl älteste „Animal Crossing“-Spielerin der Welt. Das Internet wurde letztes Jahr auf die Seniorin aufmerksam, als ihr Enkelsohn ihre in Animal Crossing: New Leaf verbrachte Zeit auf Twitter postete. So ganz fassen konnte er es selbst nicht – die Rentnerin hatte über 3.500 Stunden im 3DS-Spiel verbracht!

Auf die neugierigen Fragen der Follower folgte ein knapp 30-minütiges Video, in dem Audrey ihr bisheriges Schaffen im Spiel präsentiert. Im herzerwärmenden Mitschnitt erklärt sie, dass sie die vergangenen vier Jahre beinahe täglich gespielt hatte.

Ein Jahr später nun ist der Release von Animal Crossing: New Horizons gekommen und Fans suchten schon im Vorfeld nach Spielszenen, die etwas Neues offenbaren könnten. Reddit-User koolwala fiel so beim Schauen eines YouTube-Videos auf, dass ein neuer Charakter im Spiel einen vertrauten Namen trägt: Audie.

Es liegt nahe, anzunehmen, dass die Benennung der roten Wölfin im Ananaskleid als eine Hommage an die Gaming-Oma gemeint ist: Denn obwohl ihr echter Name Audrey ist, nannte die Seniorin ihren Spielcharakter im DS-Titel eben „Audie“.

Thanks for all the kind messages regarding my wonderful grandmother with regard to her inclusion in the new Animal Crossing game. I choked up when I saw it.



