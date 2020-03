PS5 | Community macht sich über Hardware-Präsentation lustig

PlayStation-Freunde rund um den Globus warten begierig auf jedwede Neuigkeit zur Next-Gen-Konsole PlayStation 5. Mit der gestrigen Präsentation zur Hardware der PS5 wurden Erwartungen vieler Spieler enttäuscht. Das lässt die Community Sony jetzt mithilfe von Memes und Kritik in den Sozialen Medien wissen.

"Danke fürs Einschalten ... Ihr werdet einen Sch##ßdreck sehen!" Mit solchen und ähnlich bearbeiteten Bildern machen sich die Spieler über die Präsentation lustig. (Bildquelle: Twitter.)

Die von Sony gezeigte Präsentation zur Hardware der PlayStation 5 sollte eigentlich auf der GDC stattfinden und einen genaueren Blick auf die Technik werfen. Aufgrund der Coronavirus-Problematik und dem Ausfallen der Messe, hat sich Sony dafür entschieden, die Präsentation im Internet für alle zugänglich zu machen.

Der Livestream auf dem PlayStation-Blog hat offenbar viele Spieler enttäuscht und diese reagieren auf Twitter mit Memes und lustigen Bildern auf die eher nüchterne Darbietung.

Der Twitter-User Fitzherbert richtet seine Enttäuschung direkt an PlayStation, teilt im gleichen Atemzug allerdings noch ein witziges Video, in dem die PS5 der Xbox Series X das Fürchten lehrt:

Hi @PlayStation. The presentation was awful. We’ve been waiting for exciting news: console reveal, price, game trailers, and you give us a quantum physics lecture. Don’t play with us like that. Because I’m a fan I’m still posting this video but never ever do that again. pic.twitter.com/OGa2pneFvO