Twitch | Berühmte Streamerin wegen Coronavirus-Witz gebannt - so reagiert sie

Eine namhafte Streamerin, die bekannt ist für ihren Sarkasmus, wird plötzlich auf Twitch gebannt. Grund dafür ist ein Witz über das Coronavirus und dessen Opfer, den sie während einer Talk-Show auf der Plattform zum Besten gab.

Mit dem sich ausbreitenden Coronavirus geht Jeder anders um, wobei Viele, besonders auf Social Media, versuchen, das Geschehen mit Humor zu verarbeiten. Zu diesen zählt anscheinend auch Twitch-Streamerin Kaceytron, denn in einer Talk-Show gab sie einen Witz zur Pandemie zum Besten, der ihr nun einen Bann auf der Plattform einbrachte.

So war Kacey zu Gast bei der Twitch-Show „The Rajjchelor“, eine Art Dating-Sendung wie „The Bachelor“, bei der die eingeladenen Damen um die Aufmerksamkeit eines männlichen Streamers buhlen. Der Streamerin wurde im Zuge der Livesendung die Frage gestellt, ob sie den glücklichen Kandidaten küssen würde, selbst wenn er mit COVID-19 infiziert wäre.



Einige der anderen Teilnehmer lachten, andere waren entsetzt. Der Stream ist mittlerweile gelöscht. Auch bei Twitch saß der Schock anscheinend tief. Mit Verweis auf die Hausregeln zum Thema Hassrede und der Gewaltandrohung gegen einzelne Personengruppen wurde die Streamerin nun nämlich von der Plattform gebannt.

In einer Reihe von Tweets äußert sich Kacey nun zum Vorfall und entschuldigt sich für die Aktion. Sie beteuert in diesen, dass sie keinen Hass gegenüber den Alten und Armen hegt. Sie selbst mache sich momentan Sorgen um die Gesundheit sowie die finanzielle Situation ihrer Eltern.



I realize that it was an insensitive joke and that's not an excuse for it, I accept my punishment. I just hope that you all can realize I am human, I'm not infallible, I make mistakes.