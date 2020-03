Minecraft | So schön kann das Spiel auf Xbox Series X aussehen

Mithilfe einer Tech-Demo präsentiert Digital Foundry in einem neuen Video das Survival-Spiel Minecraft mit fantastisch aussehendem Raytracing auf Xbox Series X, und demonstriert damit, was die Next-Gen-Konsole leisten kann.

Hier wird mithilfe von Pathtracing demonstriert, welche Lichtverhältnisse auf der Xbox Series X möglich sind. (Bildquelle: YouTube, Digital Foundry.)

Xbox Series X: Ein Testlauf mit Minecraft-Tech-Demo

Nachdem die Hardware-Spezifikationen der Xbox Series X veröffentlicht wurden, ist klar, dass die Next-Gen-Konsole ordentlich Power hat und sich nicht mehr hinter der Leistung von Computern verstecken muss. Dies demonstriert jetzt auch ein neues Video auf dem YouTube-Kanal Digital Foundry, in dem eine technische Demo von Minecraft gezeigt wird, die besonders die Vorzüge des leistungshungrigen Raytracing hervorhebt:

Die Kommentatoren des Videos analysieren ausführlich die realistischen Lichteffekte des Raytracing und gehen genauer auf technische Details der Grafikprogrammierung ein. Das Fazit der Analyse ist, dass die Xbox Series X die wunderschönen Lichtverhältnisse in flüssigen 60 Bildern pro Sekunde, bei einer Auflösung von 1080p problemlos wiedergeben könne.

Nicht nur, dass die Konsole Raytracing darstellen könne, das noch aufwendigere und detaillierte Pathtracing sei ebenfalls kein Problem für die Konsole aus dem Hause Microsoft.

Diese Tech-Demo habe ein einziger Programmierer innerhalb von einer Woche für die neue Konsole portiert, um die Analyse der Grafikprozesse zu ermöglichen.

Beeindruckend ist, dass Raytracing sogar ein Pixel-Spiel wie Minecraft mit dynamischem Licht versorgen und so völlig anders darstellen kann.

Wer Minecraft also mit realistischen Lichteffekten erleben möchte, muss dank der Leistung der Xbox Series X in Zukunft vielleicht nicht mehr auf den PC und diverse Mods zurückgreifen. Wie findet ihr die Optik von Minecraft mit Raytracing? Hat euch die Leistung der Xbox Series X vollkommen überzeugt? Schreibt uns eure Gedanken dazu doch gerne in die Kommentare.