Ambitionierte Spieler schwören mittlerweile auf mechanische Gaming-Tastaturen. Wenn ihr euer Spielgefühl verbessert wollt, könnt ihr euch nur noch heute das mechanische RGB-Keyboard „Roccat Vulcan 121“ zum Sonderpreis schnappen.

Bildquelle: Unsplash, Roccat

Günstige Tastaturen sind meist ein Mix aus sogenannten „Rubberdome“-Tasten und Membranen. Wer etwas mehr Geld ausgibt, kann mit einem mechanischen Keyboard allerdings nicht nur beim Zocken, sondern auf beim Schreiben ein komplett neues Gefühl erleben. In den meisten Fällen sind mechanische Gaming-Tastaturen in puncto Schreibgefühl, Präzision und Schnelligkeit weit vor der herkömmlichen Konkurrenz. Wer umsteigen möchte, bekommt bei Saturn und Amazon nur noch heute die Gaming-Tastatur „Roccat Vulcan 121“ mit RGB-Beleuchtung für 119 Euro statt 154,99 Euro im Angebot (Idealo-Preisvergleich).

Roccat Vulcan 121: Was kann die Tastatur? Für wen lohnt sich der Deal?

Die wichtigsten Details im Überblick:

Modell: Vulcan 121 AIMO

Tastatur-Typ: mechanisch

Switches: Titan Switches (Silent)

RGB: Ja (individuell anpassbar)

Anti-Ghosting: Ja

Verbindung: kabelgebunden (geflochten)

Zusatztasten: 6 Makro-Tasten (im Gaming-Mode), Multimedia-Knöpfe, Lautstärkeregler

Sonstiges: Handballenablage, Gaming-Mode, „Easy-Shift“-Bindings, AIMO

Die Roccat Vulcan 121 ist ein im Premium-Segment angesiedeltes Gaming-Keyboard mit Aluminiumoberfläche, mechanischen Switches und RGB-Beleuchtung (AIMO). Roccat verwendet hier die selbst entwickelten „Titan Silent Switches“. Diese sollen ein taktiles Tippgefühl mit geringerer Lautstärke liefern. Angelehnt sind die Eigenschaften also an die „Cherry MX Brown“-Switches, die ebenfalls einen Mittelweg einschlagen.

Mit der AIMO-RGB-Beleuchtung könnt ihr nicht nur Zonen in einer Farbe erstrahlen lassen, sondern über die „Roccat Swarm“-Software einzelnen Tasten in eurer Wunschfarbe beleuchten. Besitzt ihr andere AIMO-Geräte, können eure RGB-Einstellungen synchronisiert werden. Besonders Gamer können davon profitieren. So lassen sich zum Beispiel relevante Tastengruppen in Spielen hervorheben. Der Gaming-Mode aktiviert zudem ein zweites Profil, in dem ihr Tasten neue Funktionen oder Makros zuweisen könnt. Über „Easy-Shift“ sind auch Doppelbelegungen möglich.

Wer ein robustes mechanisches Keyboard mit Aluminium-Elementen, magnetischer Handballenablage, RGB-Beleuchtung und vielen Gaming-Features sucht, findet hier eine gute Option. Dies bestätigen auch die positiven Reviews bei Amazon. Dort erreicht die Vulcan 121 4,6 von 5 Sternen bei 476 Bewertungen (19.03.2020).