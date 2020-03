CoD: Warzone | 10 Jahre keinen Shooter gespielt - und dann passiert das

Mit Call of Duty: Warzone hat Activision einen erfolgreichen Start hingelegt und sogar ein paar frühere Spieler zurückgewonnen. Einer von ihnen beweist, dass er eigentlich nichts verlernt hat. Oder einfach unverschämtes Glück.

Eine große Karte und bis zu 149 Konkurrenten: Call of Duty: Warzone lädt zum Battle Royale.

Eine alte Volksweisheit besagt: Fahrradfahren verlernt man nicht. Möglicherweise gilt das auch für Videospiele, zumindest bis zu einem bestimmten Punkt. Der Reddit-Nutzer an_innocentbystander liefert dafür aktuell anhand von Call of Duty: Warzone ein passendes Beispiel.

CoD: Warzone - Ein unwahrscheinlicher Volltreffer nach 10 Jahren

Der besagte Nutzer hat seinem Freund, der seit etwa zehn Jahren keine Ego-Shooter mehr gespielt hat, den Controller für eine Runde Call of Duty: Warzone geliehen. Allzu erfolgreich war die Runde in Bezug auf Abschüsse wohl nicht, so der Kommentar, aber ein Schuss war schlichtweg Gold wert.

Mit einem Raketenwerfer, Geduld und überraschend hoher Präzision hat der Spieler nahezu perfekt einen Helikopter mitsamt Besatzung aus dem Spiel geschossen. Im Video seht ihr die Aktion in voller Länge:

Leider kann man die beiden Spieler im Video nicht hören. Könnte man das, hätte man laut Poster die Worte "Versuch es erst gar nicht." von ihm im Hintergrund gehört. Die Reaktion auf den Abschuss war dann sicherlich umso unterhaltsamer. Wie an_innocentbystander habe sich das darauf folgende Gespräch in etwa so abgespielt:

"Heilige Scheiße ... Drück den Share-Knopf, jetzt!" "Den was?" "Gib mir einfach mal kurz den Controller!"

Ob es nun Anfängerglück war oder kurzzeitig das ehemalige Shooter-Talent zum Vorschein gekommen ist, bleibt ungeklärt. Beeindruckend ist der Schuss allemal. Und nicht nur das: Laut an_innocentbystander hat der Kumpel im späteren Verlauf des Matches auch noch ein paar Leute mit einem Truck erwischt und sei so am Ende auf dem 7. Platz gelandet. Der Reddit-User an_innocentbystander habe es bisher im Bestfall nur bis auf den 15. geschafft.

Wer nun auch wieder nach jahrenlanger Shooter-Abstinenz Lust bekommen hat, kann seit etwas mehr als einer Woche gratis loslegen. Call of Duty: Warzone steht als "Free 2 Play"-Spiel für PC, PlayStation 4 und Xbox One zum Download bereit.