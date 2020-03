Ein beliebtes Spiel für die Nintendo 64 erhält beinahe 20 Jahre nach Release ein Remaster. Zusätzlich zur verbesserten Grafik können sich Fans wohl auf mehr Content freuen. Das Game soll nächstes Jahr auf allen Plattformen erscheinen.

Shadow Man bekommt ein Remaster.

Shadow Man: mit Remaster wiederbelebt

Von den Entwicklern der Nightdive Studios, die sich auf Neuauflagen alter Spiele spezialisieren, wurden in den vergangenen Jahren immer wieder alte Videospielperlen wie die „System Shock“-Reihe und Turok wieder zum Leben erweckt. Nun gibt das US-amerikanische Studio bekannt, dass sie an einem neuen Remaster arbeiten. Dabei handelt es sich um keinen geringeren Titel als Shadow Man.

Das 1999 erschienene Action-Adventure-Spiel soll sich ab nächstem Jahr seinen Weg auf die aktuellen Plattformen bahnen. PC-, PS4-, Xbox One X-, und Switch-Spieler können somit alle in den Geschmack des Höllen-Abenteuers kommen.

Shadow Man: 4K und mehr Inhalt

In Shadow Man bedrohen Dämonen aus dem Reich der Toten die Welt. Eure Aufgabe ist es deswegen, den Viechern den Garaus zu machen. Dafür schlüpft ihr in die Rolle von Michael LeRoi, einem Mann, der weder tot noch lebendig ist, dafür aber immer einen derben Spruch auf den Lippen hat. Das Spiel hat außerdem mehrere Enden. Welches ihr bekommt, hängt von eurem Spielstil ab.

Im Remaster werdet ihr nicht nur das Vergnügen haben, das alptraumhafte Reich der Toten in 4K zu sehen, auch inhaltlich soll das Spiel erweitert werden. Für das N64-Original musste damals nämlich einiges an Content gestrichen werden, was nun zusätzlich im Remaster verarbeitet werden soll.

Habt ihr das Spiel schon auf der Retro-Konsole gespielt oder wäre die Remaster-Version euer erster Ausflug ins Reich der Toten? Was haltet ihr von den Plänen der Neuauflage? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.