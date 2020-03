GameStop | Mitarbeiter sind besorgt - Geschäfte sollen trotz COVID-19 geöffnet bleiben

Das angeschlagene Unternehmen GameStop ignoriert alle Anordnungen der amerikanischen Regierung im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie und hält Mitarbeiter dazu an, die Läden geöffnet zu lassen. Der Grund: Die Produkte des Einzelhändlers seien in der Krise unentbehrlich.

Das Unternehmen sieht sich in einer Reihe mit Geschäften, die in der Coronoa-Krise unentbehrlich sind.

Wie Kotaku berichtet, haben amerikanische Mitarbeiter des Einzelhandelsunternehmens GameStop Anweisungen für die aktuelle Lage erhalten, aus denen hervorgeht, dass GameStop ein essentieller Händler in Zeiten des Coronavirus‘ und daher von den Schließungen zur Eindämmung der Pandemie ausgeschlossen sei.

Die Notwendigkeit sehe das Unternehmen offenbar in der Versorgung mit Produkten, die die Vernetzung ermöglichen, gerade auch weil viele Menschen nun von zu Hause arbeiten müssten.

Wie aus dem internen Schreiben noch hervorgeht, haben Verantwortliche bereits versucht, Läden aufgrund der landesweiten Sicherheitsmaßnahmen zu schließen, doch sind die Filialleiter von GameStop angehalten, diese mit einem beigefügten Dokument abzuweisen.

In dem Dokument ist ausgeführt, dass Polizeibeamte sich an die Hauptzentrale des Unternehmens wenden sollen, wenn sie die Sondergenehmigung als essentieller Händler nicht akzeptieren wollen.

In einem kürzlich veröffentlichten Tweet listet GameStop die getroffenen Vorsichtsmaßnahmen für ihre Filialen auf, um einen risikoarmen Betrieb zu gewährleisten:

