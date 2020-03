Animal Crossing | Spieler sammelt 999.999.999 Sternis, um teuerstes Item zu kaufen

Der neue „Animal Crossing“-Ableger New Horizons ist in aller Munde, aber könnt ihr euch noch an den hierzulande ersten „Animal Crossing“-Teil für den Game Cube erinnern? In diesem hat es ein Speedrunner geschafft, eine unglaublich hohe Anzahl an Sternis zu verdienen: einzig und allein durch Rübenhandel.

Für ein Modell des Postamts müsst ihr zum Milliardär werden.

Animal Crossing: Mit Rüben Moos machen

In allen „Animal Crossing“-Spielen könnt ihr verschiedene Items sammeln, um mit ihnen euer Haus oder eure Ortschaft zu verschönern. Jedoch scheint an manche dieser Items ein Herankommen nahezu unmöglich. So gibt es in Animal Crossing für den GameCube ein Modell des Postamts, für das ihr ganze 999.999.999 Sternis auftreiben müsst – somit ist es das mit Abstand teuerste Item im Spiel.

Bei einer solch schwindelerregenden Summe ist es nicht verwunderlich, dass nur ein Prozent der „Animal Crossing“-Spieler dieses Item besitzt. Zu diesem Prozent gehört seit kurzem auch der „Animal Crossing“-Speedrunner BrianMp16.

Zwar vollbrachten andere vor ihm schon diese Leistung, doch machten sie hierfür Gebrauch von Glitches. BrianMp16 hingegen erwirtschaftete die 999.999.999 Sternis in mühsamer Handarbeit. 180 Stunden verbrachte er damit, Rüben zu kaufen und wieder zu verkaufen. Dabei erwies er sich als äußerst geschickt darin, den Preis vorherzusehen, den Tom Nook ihm für die Rüben anbieten würde. Dieser Tagespreis ergibt sich aus den verschiedenen Artikeln, die an diesem Tag im Laden angeboten werden.

Mit dem Erreichen dieses Ziels hat Brian Mp16 Animal Crossing für den Gamecube zu 100 Prozent abgeschlossen. Wie er in einem Interview mit Eurogamer sagt sei dies die perfekte Vorbereitung für Animal Crossing New Horizons gewesen.

Die Leistung, die Brian Mp16 vollbracht hat kann man einerseits als wirklich beachtlich, andererseits aber auch als eine unfassbare Zeitverschwendung auffassen. Was haltet ihr davon? Habt ihr euch in einem Spiel vielleicht selbst schon gequält, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen? Schreibt uns eure Geschichten in die Kommentare.