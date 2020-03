Corona-Krise | Entwickler bieten Spiele gratis an, um Quarantäne zu erleichtern

Wegen der Corona-Krise überlassen euch einige Entwickler auf Itch.io ihre Spiele jetzt kostenlos. Dank "Social Distancing" habt ihr jetzt ja genug Zeit, sie alle auszuprobieren.

Diese bunte Mischung an Indie-Titel gibt es jetzt komplett für umme.

Wegen des Coronavirus gibt es zahlreiche Indie-Titel jetzt gratis

Eine der effektivsten Methoden, die Ausbreitung des Coronavirus zu stoppen, ist es, zuhause zu bleiben und unnötige Kontakte zu anderen Menschen zu vermeiden. Damit euch für die Zeit in der hoffentlich noch selbstauferlegten Quarantäne nicht langweilig wird, stellen einige Indie-Entwickler ihre Werke jetzt kostenlos zur Verfügung.

Auf der Seite Itch.io gibt es eine gewaltige Anzahl von größtenteils Indie-Spielen. Unter dem Reiter „Games to help you stay inside“ findet ihr eine Sammlung von Titeln, die stark reduziert, oder sogar kostenlos sind. "Es liegt bei uns allen, COVID-19 (Corona) zu stoppen, also macht euch die Zeit des Social Distancing etwas einfacher", heißt es auf der Seite.

Alle Spiele, die komplett kostenlos sind, findet ihr in der Liste „Self-isolation on a budget“. Bei der Auswahl von Action-Spielen und Plattformern bis zu Adventuren und Puzzles, sollte für jeden Geschmack etwas dabei sein. Der Ersteller der Liste sagt zu der aktuellen Lage: "Bleibt sicher – spielt Videospiele".

Die Auswahl der Gratis-Spiele kann ein echter Segen sein, grade für die vielen Menschen, die aufgrund der Coronakrise ihren Beruf nicht mehr, oder nur noch eingeschränkt, wahrnehmen können. Es bleibt zu hoffen, dass andere Entwickler dem Beispiel folgen werden. Probiert ihr eines der Gratis-Spiele aus? Schreibt es uns in die Kommentare.