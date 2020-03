In Zeiten der Corona-Krise solltet ihr auch eure Games-Vorräte aufstocken. Wie praktisch, dass Steam gerade einen Teil der "Tomb Raider"-Trilogie kostenlos zum Download anbietet. Das Angebot gilt allerdings nur noch für kurze Zeit.

Erkundet eine mysteriöse Insel in Tomb Raider und erfahrt, wie Lara Croft zur legendären Grabräuberin wurde.

Steam: Bis morgen bekommt ihr Tomb Raider gratis

In der aktuellen Corona-Krise ist Zuhause bleiben das beste Mittel, um andere Menschen zu schützen. Aber die Gamer können aus der Not auch eine Tugend machen: Jetzt haben sie genügend Zeit, um sämtliche Spiele nachzuholen - wie zum Beispiel Tomb Raider. Steam bietet das Reboot gerade kostenlos zum Download für den PC an.

Bis zum 24. März, also morgen um 8 Uhr, könnt ihr euch Tomb Raider im Steam-Shop gratis herunterladen und damit 19,99 Euro sparen. Während diejenigen, die das Action-Abenteuer bereits auf den Konsolen gespielt haben, es auf dem PC nochmal mit besserer Grafik genießen können, gibt es bestimmt unter euch auch Personen, die es bisher noch gar nicht gezockt haben und damit die perfekte Gelegenheit bekommen.

Im Jahr 2013 feierte Lara Croft mit Tomb Raider ihr großes Comeback: Im Spiel von Entwickler Crystal Dynamics erlebt ihr nicht nur das erste Abenteuer der legendären Grabräuberin, sondern auch ihr bisher actionreichstes. Neben einigen Schießereien erwarten die Spieler auch klassische Rätsel in Grabkammern.

Bis zum 24. März um 8 Uhr morgens könnt ihr Tomb Raider kostenlos für den PC herunterladen. Was haltet ihr von dem Angebot? Oder wollt ihr die Corona-Krise lieber mit anderen Spielen bewältigen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!