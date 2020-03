Mit dem exklusiven PS4-Spiel Dreams haben die Gamer einen Creator an die Hand bekommen, mit dem sie alle möglichen Spiele selbst entwickeln können. Bei "Super Mario"-Spielen hört für Nintendo allerdings der Schöpfer-Spaß auf.

Es gibt eine große Zahl an "Super Mario"-Spielen in Dreams. Nintendo lässt diese jetzt sperren - wegen Urheberrechtsverletzungen.

Ob es nun Fallout 4, Red Dead Online oder P.T. ist, seit seiner Veröffentlichung haben die Spieler schon viele Projekte im PS4-exklusiven Dreams umgesetzt. Allerdings scheint die kreative Freiheit nun an ihre Grenzen zu stoßen.

Spieler wie Piece of Craft haben für Dreams eigene "Super Mario"-Spiele entwickelt, die Sony nun wegen Beschwerden seitens Nintendo sperren ließ. Die Begründung: Copyright-Verletzungen. Piece of Craft hat sich auf Twitter zu seiner Situation geäußert:

Good news and bad news

We flew too close to the sun boys! A big video game company who i will keep nameless obviously didn't read my "be cool" note in dreams

no worries though have a back up plan. But for now Mario projects in dreams are on hold until i put said plan into effect pic.twitter.com/ifGDM0jFZ3