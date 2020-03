CoD: Warzone | Begehrte Modi kommen bald dazu, sagt Leak

Seit dem 10. März können die Spieler von Call of Duty: Modern Warfare spannende "Battle Royale"-Matches im Warzone-Modus erleben. Bisher ging das nur zu dritt oder allein, aber neue Leaks deuten daraufhin, dass bald weitere Modi folgen könnten.

In CoD: Warzone treten 150 Spieler gegeneinander an. Neue Leaks deuten daraufhin, dass ihr bald mehr Freiheiten bei der Team-Gestaltung bekommen könntet.

Als CoD: Warzone erschien, konnten sich die Spieler zunächst nur im Trio ins "Battle Royale"-Getümmel stürzen. Für die einsamen Wölfe folgte kurze Zeit später der Solo-Modus. Aber wie sieht es mit Spielern aus, die zu zweit oder zu viert kämpfen möchten? Die entsprechenden Modi könnten laut einem Leak auch bald folgen.

Kürzlich veröffentlichte der Twitter-User ModernWarzone zwei Screenshots aus einem Discord-Channel, die Duo- und Squad-Modi im Menü von CoD: Warzone zeigen. Die Daten dafür befänden sich laut dem User bereits im Spielcode, seien aber noch nicht aktiv geschaltet. Darüber hinaus könne es auch bald möglich sein, die Regeln von CoD: Warzone anzupassen und private Matches zu veranstalten.

Duos, and squads are definitely coming in the future, as well as the ability to change rules and run private matches of #Warzone!



All of this was assumed from the code but it’s nice to an in game menu. Thanks to discord user Shenlord for the pictures! #CallofDuty #CoDWarzone pic.twitter.com/Kcfzbg98iY