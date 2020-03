Animal Crossing: New Horizons | Ihr könnt endlich kacken

Ein großer Teil der Spielegemeinde scheint ihr Leben zurzeit in Animal Crossing: New Horizons zu verbringen. So ist es auch kein Wunder, dass es manchmal nötig wird, sein Geschäft zu verrichten. Diese Möglichkeit freut einige Spieler so sehr, dass sie ihre intime Beschäftigung jetzt auf Twitter teilen.

Entspannt auf der Toilette sitzen und das große Geschäft verrichten? Kein Problem mehr in Animal Crossing: New Horizons!

Animal Crossing: Spieler freuen sich, ein Häufchen in die Toilette zu machen

Sein Eigenheim mit einer Toilette auszustatten, ist keine Neuheit in Animal Crossing: New Horizons, allerdings war es bisher nicht möglich, dort wirklich seine verdauten Lebensmittel wieder zu entsorgen.

Wie Spieler jetzt herausgefunden haben, können sich Spielfiguren nach dem Verzehren von Früchten diesen tatsächlich wieder entledigen. Ganz stolz präsentiert ein User auf Twitter, wie dieser die Toilette benutzt, nachdem er zwei Birnen gegessen hat:

I MADE POOP IN ANIMAL CROSSING pic.twitter.com/lVEl7ZLTzQ — Sn0wdN (@sn0wdn009) March 22, 2020

Offenbar ist es nur möglich, sein großes Geschäft loszuwerden, wenn ihr Obst gegessen habt und der entsprechende Buff noch aktiv ist. Ein weiterer User ist so begeistert von seiner Tat auf dem stillen Örtchen, dass er sich danach sogar applaudiert:

Da die Beschäftigungen in Animal Crossing nicht immer sinnvoll sind und oftmals der Bespaßung dienen, ist das Verrichten eines großen Geschäfts eine weitere herrliche Möglichkeit, seine Zeit zu vertreiben.

Mit der Toilettenfunktion wird Animal Crossing: New Horizons um eine weitere "wichtige" Komponente erweitert und dürfte für ordentlich Freude sorgen. Seid ihr auch im “Animal Crossing“-Fieber? Und habt ihr auch schon den Toilettengang entdeckt? Schreibt uns eure Erfahrungen gerne in die Kommentare!