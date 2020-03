Wenn ihr noch kein Abo für Disney+ abgeschlossen habt, ist heute der letzte Tag, um den Streaming-Dienst im Angebot über den Frühbucherrabatt* günstiger zu buchen.

Bildquelle: The Walt Disney Company

Disney+: Hier geht's zum Frühbucherrabatt*

In den USA ist der Streaming-Service „Disney+“ bereits in vollem Gange und auch hierzulande trennt vor allem Star-Wars-Fans nur noch ein Tag vom Start sehnsüchtig erwarteter Highlights wie „The Mandalorian“ oder „Frozen 2“ in 4K-Auflösung. Am 24. November 2020 geht es in Deutschland los.

Wer bereits weiß, dass er ein Abo abschließen wird, sollte allerdings schon am 23. November zuschlagen: Nur noch heute könnt ihr das Frühbucher-Angebot für Disney+ nutzen und euch die ersten 12 Monate günstiger sichern: Aktuell bekommt ihr das Jahresabonnement von Disney+ im Angebot für nur 59,99 Euro* statt 69,99 Euro .

Disney+: Abo im Angebot – Streaming mit Disney-Plus-App für PS4 und Xbox

Konsolen sind schon lange nicht mehr nur fürs Spielen geeignet, sondern zunehmend auch als Media-Center im Einsatz. Wenn ihr also gerade eine „Jedi: Fallen Order“-Session hinter euch habt, sollt ihr direkt in die Geschichte des Mandalorianers auf Disney+ einsteigen können. Zum Glück wird das kein Problem sein – eine Disney-Plus-App für PS4 und Xbox One steht in den Startlöchern und kann über den Microsoft Store oder PlayStation Store kostenlos heruntergeladen werden. Natürlich lässt sich das komplette Sortiment von Disney, Pixar, Marvel und Co. auch über einen Browser, auf dem Smartphone oder verschiedenen Set-Top-Boxen verwenden.

Disney+: Jetzt Frühbucherrabatt sichern*

Übrigens: In einem weiteren Artikel erklären wir alles Wissenswerte zu Disney+. Dort erfahrt zum Beispiel, wie teuer der Service ist, welche Filme und Serien es gibt und wie es mit einem Probemonat aussieht.

Wie gut kennt ihr euch mit den Sony-Konsolen aus?

Hinweis: Sollte die App aktuell noch nicht verfügbar sein, wird sie vermutlich mit dem offiziellen Start am 24. März im jeweiligen App-Store auf eurer Konsole auftauchen.