Formel 1 und FIFA | Wegen Coronavirus messen sich Sportler jetzt in Spielen

Die spanische Fußball-Liga hat es bereits vorgemacht und geht in FIFA 20 weiter. Auch die Formel 1 verlegt ihren Grand Prix in die virtuelle Welt von F1 2019. Wir verraten euch, wie die Rennen in Zukunft ablaufen werden.

Seien wir mal ehrlich, das Spiel ist sowieso kaum von der Wirklickeit zu unterscheiden.

Virtual Grand Prix soll "Formel 1"-Rennen ersetzen

Die anhaltende Corona-Krise wirkt sich auch auf den Sport aus. Fußballspiele und "Formel 1"-Rennen müssen abgesagt werden. Gut, dass es Videospiele gibt, in denen die großen Sportereignisse bequem von zu Hause ausgetragen werden können.

Die Formel 1 verlagert ihre Rennen auf den virtuellen Asphalt von F1 2019. Der Virtual Grand Prix wird immer dann abgehalten, wenn unter normalen Umständen ein reales Rennen stattgefunden hätte. Da jedoch nicht alle Profi-Rennfahrer auch gleichzeitig Pro Gamer sind, fahren nicht alle Sportler selbst für ihre Teams. Zudem besitzen alle Wagen die gleichen Werte und nehmen weniger Schaden.

Der Virtual Grand Prix wird auf YouTube, Twitch und Facebook übertragen. An den Wochenenden ohne offizielle Rennen sollen Fans die Chance bekommen gegen echte "Formel 1"-Fahrer anzutreten. Auch ehemalige Fahrer, sowie besondere Gäste, sollen ab und an teilnehmen. Die Ergebnisse des Virtual Grand Prix wirken sich jedoch nicht auf seine reale Version aus. So seien die Rennen lediglich zur Unterhaltung der Fans gedacht.

Das erste Rennen des Virtual Grand Prix war noch ziemlich chaotisch. Gleich zu Beginn gab es eine Massenkarambolage, ausgelöst vom deutschen Fahrer Nico Hülkenberg. Eine Zusammenfassung findet ihr hier:

The first #VirtualGP was a 𝘀𝗺𝗮𝘀𝗵 hit 💥



From start to finish 👀#F1Esports 🎮 pic.twitter.com/Hum2EYZvRw — Formula 1 (@F1) March 23, 2020

Spanische Fußball-Liga spielt Spiele in FIFA 20 nach

Bereits zuvor hatten die beiden spanischen Fußballclubs Real Betis und FC Sevilla ihr abgesagtes Match auf den Rasen von FIFA 20 verlegt. Rund 60.000 Fans feuerten die beiden Teams auf Twitch an. Das Experiment war so erfolgreich, dass sich auch andere Mannschaften dazu entschieden, dem Beispiel zu folgen.

Das Ergebnis war ein FIFA-Turnier mit allen Vereinen der spanischen Fußball-Liga. Jedes Team wählte dafür einen Champion, der die Mannschaft auf dem virtuellen Grün vertrat. Die Spiele wurden erneut auf Twitch gestreamt und vom spanischen Streamer Ibai kommentiert. Real Madrid ging dabei als Sieger hervor.

Seid ihr Experten? Dann beweist es in unserem Experten-Quiz

Durch die Ersatzturniere in FIFA 20 und F1 2019 können Fans auch im aktuellen Ausnahmezustand ihren Lieblingssport verfolgen. Auch für die Bundesliga würde sich die Idee anbieten. Würdet ihr euch ein virtuelles Fußballspiel anschauen? Schreibt es uns in die Kommentare