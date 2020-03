GTA Online | Spieler rettet Wagen wie ein Action-Held vorm Zug - Reddit feiert ihn dafür

GTA Online wird zu Mission Impossible. Nachdem sein Freund die Verbindung verlor, musste ein Reddit-Nutzer alles geben, um die wertvolle Fracht seines Wagens noch zu retten.

Ein paar Sekunden langsamer, und vom Spieler wäre nur ein rauchendes Wrack übrig geblieben.

GTA Online-Spieler rettet Kleintransporter vor Zug

Der Lieferwagen hätte an keiner ungünstigeren Stelle stehenbleiben können: Der Nutzer "Catscandance100" teilte auf Reddit ein Video, in dem er mit einer halsbrecherischen Aktion in GTA Online den Wagen, und mit ihm die wertvolle Ware rettet.

Als sein Freund die Verbindung verliert, bleibt der Kleintransporter genau auf einem Bahnübergang stehen. Um das Unglück komplett zu machen, kommt in der selben Sekunde auch schon ein Zug angebraust. Der Spieler handelt sofort und fliegt per Fallschirm in Windeseile in Richtung der bevorstehenden Katastrophe.

Und das keinen Moment zu früh. In der Sekunde, in der "Catscandance100" in das Auto einsteigt, und den Rückwärtsgang einlegt, rauscht auch schon der tonnenschwere Zug vorbei. Bei derart perfekten Timing wird sogar Tom Cruise neidisch. In wahrer GTA-Manier hat der Zugführer natürlich nicht einmal versucht zu bremsen.

Das Video auf Reddit hat inzwischen mehr als 22.000 Upvotes erhalten. Hier könnt ihr es euch selbst ansehen:

GTA Online: Reddit-Nutzer feiern die schnellen Reflexe

An Bord des Kleintransporters befinden sich wertvolle Kisten, mit denen sich in GTA Online Geld machen lässt. Die Kisten müssen dafür zum eigenen Lagerhaus gebracht werden. Je mehr sich dort befinden, desto mehr sind sie wert. Gefährlich wird es bei der Lieferung der Ware. Falls ein anderer Spieler, oder ein rücksichtsloser Zug, die Kisten zerstört, erhält der Spieler gar nichts.

In den Kommentaren bewundern viele Reddit-Nutzer die blitzschnellen Reflexe des Spielers. Ein Nutzer schreibt, er hätte vermutlich versucht vorwärts zu fahren, wodurch ihn die Lok erwischt hätte. Andere diskutieren darüber, warum der Zug immer dann auftaucht, wenn man ihn am wenigsten gebrauchen kann. Der Nutzer "Sgt_Kelp" behauptet, er spawne sogar gezielt immer in der Nähe des Spielers.

Meistert ihr das ultimative Quiz?

Schnelles Denken und eine präzise Steuerung haben dem GTA-Spieler eine Menge Geld gerettet. Ansonsten hätte der Zug den Kleintransporter ganz schnell in ein rauschendes Wrack verwandelt. Was haltet ihr von der spektakulären Rettungsaktion? Schreibt es uns in die Kommentare.