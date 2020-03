Ein Schnäppchen für alle Switch-Gamer: Bei Otto bekommt ihr aktuell ein geniales Bundle mit einer Nintendo Switch Lite und dem kabellosen Gaming-Headset „SteelSeries Arctis 1 Wireless“ besonders günstig.

Obwohl sich die Nintendo Switch und Bluetooth-Headsets bekanntlich nicht vertragen, gibt es für Gamer universelle Lösungen, die neben der Switch auch mit anderen Konsolen und dem PC funktionieren.

Wenn ihr auf der Suche nach einem Gaming-Headset seid und gleichzeitig mit einer Switch Lite liebäugelt, haben wir jetzt den idealen Kombi-Deal für euch: Bei Otto.de gibt es in diesem Monat eine Nintendo Switch Lite (grau) und das Wireless-Gaming-Headset „SteelSeries Arctis 1“ im Bundle für nur 244 Euro statt 309,95 Euro (Preisvergleich auf Idealo.de: Switch Lite + Headset).

Damit ihr auf den Preis kommt, müsst ihr den Neukundenrabatt über den Code „85845“ beim Bestellvorgang aktivieren (15 Euro Rabatt + Gratisversand). Aber auch ohne den Nachlass kommt ihr mit 264,95 Euro auf ein günstiges Angebot. Für das Headset alleine zahlt man circa 100 Euro, die Switch Lite würde euch demnach rechnerisch nur circa 164 Euro kosten.

Nintendo Switch Lite im Angebot: Für wen lohnt sich das Bundle?

Die Kombination aus der Nintendo Switch Lite und dem SteelSeries Arctis 1 Wireless-Headset ist praktisch, da für kabelloses Zocken direkt ein schmaler USB-C-Empfänger mitgeliefert wird. Ein umständlicher Pairing-Prozess entfällt dadurch ebenfalls.

Die Konsole: Nintendo Switch Lite

Die Nintendo Switch Lite ist für euch ideal, wenn ihr hauptsächlich unterwegs spielen wollt und den Dock-Modus eigentlich nicht braucht. Auch wenn der 5,5 Zoll große Bildschirm minimal kleiner ist (6,2 Zoll beim Non-Lite-Modell) und Funktionen wie „HD Rumble“-Vibration und die Motion-Sense-Technologie fehlen, liefert die Lite-Version die gleiche Power wie die teurere Variante. Allgemein gesprochen sind alle Spiele mit der Switch Lite kompatibel, wenige Titel benötigen allerdings Extra-Joy-Cons (z.B. 1-2-Switch, Just Dance) Dafür bekommt ihr ein vernünftiges Steuerkreuz, bessere Akkulaufzeit (im Vergleich mit der 1. Generation) und ein geringeres Gewicht.

Das Headset: SteelSeries Arctis 1 Wireless

Das „SteelSeries Arctis 1 Wireless“ ist ein besonders flexibles Gaming-Headset. Egal, ob ihr es an einer Switch, PS4, Xbox, am PC oder dem Handy nutzen wollt, über den Empfänger oder die mitgelieferten Kabel ist das unkompliziert per Plug & Play möglich. Solltet ihr das Arctis 1 hin und wieder als gewöhnlichen Kopfhörer verwenden wollen, kann das Mikrofon ganz einfach abgenommen werden. Über das 3,5-mm-Kabel ist es außerdem mit allen älteren Geräten kompatibel.

Insgesamt ist das Switch-Lite-Bundle bei Otto ein super Angebot für Gamer aller Art, die nach einem günstigen Deal für die Nintendo-Konsole und einem kompatiblen Allzweck-Kopfhörer suchen.