Zelda: Breath of the Wild | So genial sieht es mit neuen Licht- und Schatten-Effekten aus

The Legend of Zelda: Breath of the Wild kann noch schicker aussehen: Eine Modifikation ermöglicht simuliertes Raytracing, wovon Licht- und Schatteneffekte stark profitieren.

Links die deutlich aufgehübschte Variante von Breath of the Wild, rechts die Grafikversion ohne die Mod.

Schon seit einigen Jahren gibt es mit CEMU einen lauffähigen "Wii U"-Emulator für den PC, mit dem The Legend of Zelda: Breath of the Wild spielbar ist. Dadurch ist das "Open World"-Zelda zugleich ein Spielplatz für zahlreiche Modifikationen geworden, die nicht nur durch Albernheit überzeugen müssen.

Breath of the Wild: So hübsch wird es mit Raytracing

Ein Video des YouTube-Kanals Digital Dreams zeigt die Emulator-Version von The Legend of Zelda: Breath of the Wild in einer deutlich aufgehübschten Variante. Zum einen läuft die Version in einer 4K-Auflösung, hinzu kommen verschiedene Grafikmodifkationen. Eine davon simuliert einen Raytracing-Effekt, genauer gesagt werden "Global Illumination"-Shader hinzugefügt. Dabei handelt es sich also um kein "echtes" Raytracing, der grafische Zugewinn ist dennoch bemerkenswert.

Ein Video zeigt den Vergleich zwischen der Version ohne die Shader und mit den Shadern:

(Quelle: YouTube, Digital Dreams)

Mithilfe der Shader erhält The Legend of Zelda: Breath of the Wild ein deutlich verbessertes Bild in Sachen Licht- und Schatteneffekte. Es wirkt ein wenig so, als hätte die Welt danach mehr visuelle Tiefe.

Zu beachten gilt, dass die optischen Verbesserungen einiges an Rechenkraft kosten. Wer also The Legend of Zelda: Breath of the Wild einmal so hübsch erleben möchte, muss einen leistungsstarken PC sein eigen nennen.