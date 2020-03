Nintendo Switch günstig | Switch Lite mit Animal Crossing zum Hammerpreis bei Saturn

Durch das Coronavirus sind soziale Kontakte – gerade die im öffentlichen Raum – nur sehr eingeschränkt möglich. Doch zum Glück gibt es in dieser schweren Zeit Animal Crossing: New Horizons. Derzeit könnt ihr euch bei Saturn das Spiel zusammen mit einer Switch Lite zu einem echten Hammerpreis sichern.

Derzeit gibt es bei Saturn die Nintendo Switch Lite zusammen mit Animal Crossing im Sonderangebot.

Vor kurzem veröffentlichte Nintendo eine Switch im „Animal Crossing“-Design. Leider war die Konsole schnell vergriffen und ist mittlerweile nur noch im Internet zu unverschämt hohen Preisen erhältlich. Für alle, die sich keine solche Switch sichern konnten, und die auch nicht willens sind, einen der galaktisch hohen Preise dafür zu zahlen, gibt es jetzt ein äußerst attraktives Trostpflaster.

Switch Lite mit Animal Crossing: Bei Saturn im Sonderangebot:

Bei Saturn wird derzeit die Nintendo Switch Lite zusammen mit Animal Crossing: New Horizons für 239 Euro angeboten. Da der Einzelpreis der Switch Lite bei 214,99 Euro und der des Spiels bei 59,99 Euro liegt, kommt ihr also auf eine Ersparnis von 35,98 Euro. Ihr habt sogar größtenteils Freiheit bei der Farbwahl: nur die erst vor kurzem erschienene Switch Lite in "Koralle ist von der Aktion ausgeschlossen.

Für den Preisnachlass legt einfach die Switch Lite zusammen mit Animal Crossing: New Horizons in den Warenkorb. Alternativ könnt ihr auf der Produktseite der Switch Lite, nach unten scrollen, bis ihr das Sonderangebot seht: Dort klickt ihr auf „Alles in den Warenkorb legen“. Der Rabatt wird euch dann an der Kasse abgezogen.

Hier geht es zu den Sonderangeboten:

Nintendo Switch Lite in Grau + Animal Crossing: New Horizons

Nintendo Switch Lite in Gelb + Animal Crossing: New Horizons

Nintendo Switch Lite in Türkis + Animal Crossing: New Horizons

Nintendo Switch Lite Zacian & Zamazenta Limited Edition + Animal Crossing: New Horizons

Die Aktion läuft noch bis zum 5. April, um 7.59 Uhr. Ihr habt also noch etwas Zeit euch zu entscheiden. Zu lange solltet ihr aber auch nicht warten, nicht dass bis dahin die Switch Lite in eurer Wunschfarbe ausverkauft ist.

Das Sonderangebot von Saturn ist wirklich nicht schlecht, auch wenn es nur die abgespeckte Version der Switch beinhaltet. Was sagt meint ihr? Werdet ihr zuschlagen oder habt ihr es doch eher auf eine "vollwertige" Switch abgesehen? Schreibt es in die Kommentare!