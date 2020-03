Death Stranding | PC-Feature kommt nun auch auf PlayStation 4

Protagonist Sam und andere Charaktere in Szene setzen: Ein neuer Modus für Death Stranding, der das möglich macht, wird nicht PC-exklusiv bleiben. Das Feature wird bald für die PS4 umgesetzt.

Solch hübsche Darstellungen sind demnächst mit dem Fotomodus auch auf der PlayStation 4 möglich.

Voraussichtlich im Juni soll Death Stranding für den PC erscheinen. Eine der Neuerungen der Portierung, so die damalige Ankündigung, wird ein umfangreicher Fotomodus sein. Dieser ist jedoch nicht plattformexklusiv, wie Entwickler Hideo Kojima persönlich auf Twitter verkündet.

Der Fotomodus, mit dem ihr Protagonist Sam Porter Bridges und andere Objekte der Spielwelt ins rechte Licht rücken könnt, wird nämlich auch seinen Weg auf die PlayStation 4 finden. Es soll sogar schon sehr bald soweit sein:

Today’s good news!

DEATH STRANDING PC ver. Photo Mode will be also implemented for PS4 ver. as many of you requested! We are doing the final checks right now and trying to make it happen at the end of this month’s update. Photo Mode during your journey and delivery👍😍 pic.twitter.com/Dspi2DpVpS