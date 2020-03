Während die Gamer aufgrund der Corona-Krise ohnehin zuhause bleiben sollen, um andere Menschen zu schützen, können sie die Zeit auch sinnvoll nutzen: Indem sie beispielsweise Spiele nachholen. Wie praktisch, dass Ubisoft gerade ein beliebtes Rollenspiel für den PC verschenkt. Das kostenlose Angebot gilt allerdings nur noch für kurze Zeit.

In Child of Light sollt ihr als Prinzessin ein Land vor der Dunkelheit retten.

Ubisoft: Bis Samstag bekommt ihr Child of Light kostenlos

Genügend Klopapier zuhause? Genügend Snacks? Und wie sieht es mit Spielen aus? Im Laufe der Corona-Krise solltet ihr auch eure Gaming-Vorräte aufstocken. Bezogen darauf möchten wir euch auf interessantes Angebot aufmerksam machen. Bis zum 28. März 2020, also diesen Samstag, bietet Ubisoft das PC-Rollenspiel Child of Light kostenlos zum Download im Ubisoft-Store an. Damit spart ihr 14,95 Euro.

In Child of Light spielt ihr Aurora, eine junge Prinzessin, die die Schwarze Königin davon abhalten will, das Königreich in Dunkelheit zu stürzen. Auf euch warten "Jump'n'Run"-Einlagen, "Open World"-Erkundung und rundenbasierte Kämpfe mit Rollenspiel-Mechaniken. Und haben wir die bildschöne Grafik schon erwähnt?

In unserem Test "Child of Light: Eine kurze, aber zauberhafte Märchenreise" könnt ihr nochmal ausführlicher nachlesen, warum sich der kostenlose Fantasy-Abstecher für euch lohnen könnte. Child of Light erschien erstmals am 29. April 2014 für PC und diverse Plattformen.

Bis zum 28. März 2020 könnt ihr euch Child of Light kostenlos für den PC herunterladen und für immer behalten. Was haltet ihr von dem Angebot? Oder wollt ihr die Corona-Krise lieber mit anderen Spielen bewältigen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!