PS Plus im April | Die Gratis-Games sind offenbar geleakt

Wieder einmal sind die Leaks zu den "PS Plus"-Spielen der offiziellen Ankündigung ein ganzes Stück voraus. Wenn sie sich als echt herausstellen, erwarten euch im April zwei richtige Hits als Gratis-Games mit PS Plus.

Die "PS Plus"-Spiele im April sind offenbar geleakt.

Der Leak stammt vom Twitter-User Nibel, der in der Vergangenheit bereits Informationen geleakt hatte, die sich als wahr herausstellten. Der Ursprung sei ein Video vom YouTube-Kanal PlayStation Access, wo normalerweise auch jeden Monat die gratis "PS Plus"-Spiele bekanntgegeben werden. Das Video, auf das verwiesen wird, ist auf privat gestellt, angeblich konnte Nibel aber bereits einen Blick erhaschen. In zwei Screenshots präsentiert er die angeblichen Gratis-Games für "PS Plus"-Mitglieder im April.

Die Gratis-Games mit PS Plus im April?

Uncharted 4 and Dirt Rally 2.0 are the free PS+ games in Aprilhttps://t.co/QtT4E34ky5 pic.twitter.com/8VrJrNV3Lj — Nibel (@Nibellion) March 24, 2020

Es handele sich dabei also um die PS4-Spiele:

Ersteres muss man wohl den Wenigsten noch vorstellen. Uncharted ist eine PS-exklusive Erfolgsreihe aus dem Hause Naughty Dog. Mit A Thief’s End fand zwar nicht die Serie, aber zumindest die Geschichte um Nathan Drake ihr Ende. Wer dieses noch nicht erlebt hat, kann das offensichtlich ab dem 7. April tun, wenn die Umstellung zu den neuen Spielen stattfinden soll.

Dirt Rally 2.0 sollte euch aber ebenso aufhorchen lassen: Das erst im letzten Jahr erschienene Rally-Spiel von den Kultentwicklern Codemasters wurde von Spielern und der Fachpresse vielfach gelobt und gehört zum „state of the art“ unter den Rally-Simulationen.

Im letzten Monat haben sich die Leaks zu den PS Plus-Spielen im Nachgang bewahrheitet. Sollte das diesmal auch der Fall sein, ist damit zu rechnen, dass Sony wohl nicht mehr bis kommende Woche mit der offiziellen Bekanntgabe warten wird. So oder so: Die Uhr tickt, um sich jetzt noch die "PS Plus"-Spiele im März zu sichern. Wenn ihr also Lust auf Shadow of the Colossus oder Sonic Forces habt, dann wartet nicht mehr zu lange mit dem Download!

Zwei tolle PS4-Spiele also, die hoffentlich tatsächlich im April gratis für PS Plus-Mitglieder herunterzuladen sind. Oder würdet ihr euch nicht über diese Auswahl freuen, weil ihr beide Spiele schon kennt und besitzt? Schreibt es uns in die Kommentare.