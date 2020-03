CoD: Warzone | Spieler lockt Camper in clevere Falle

Egal ob PUBG oder Fortnite: Camper gibt es in jedem "Battle Royale"-Spiel. Auch das erst vor kurzem erschienene Call of Duty: Warzone ist da keine Ausnahme. Doch aufgrund der vielen Feinheiten, die das Spiel im Gegensatz zur Konkurrenz bietet, habt ihr ganz andere Möglichkeiten, um euch um Camper zu kümmern. Wie solch eine Möglichkeit aussehen kann, zeigt top_tier_lolicon auf Reddit.

Wenn ihr in CoD: Warzone gut aufpasst, könnt ihr die Fallen eurer Feinde für euch nutzen.

CoD: Warzone: Mach kaputt, was dich kaputt macht oder lass es für dich arbeiten

Wenn ihr schon mal ein "Battle Royale"-Spiel gezockt habt, dann wisst ihr bestimmt, wie frustrierend es sein kann, von einem Camper erledigt zu werden. Oft ist man ihnen hilflos ausgeliefert und kann sich erst gar nicht zur Wehr setzen. In Call of Duty: Warzone ist dies jedoch aufgrund der vielen Extras anders. So gibt es zum Beispiel den Kundschafter-Perk, mit dem ihr Minen nicht nur durch verschlossene Türen sehen, sondern sie auch hacken könnt. In einem Video zeigt „Reddit“-User top_tier_lolicon, wie er so ein ganzes Trio von Campern auseinandernimmt.

Die Camper hatten es sich auf einem Dach gemütlich gemacht und die Tür, die zu ihnen führte, mit Annäherungsminen und Claymores gesichert: Jeder, der sich auf das Dach gewagt hätte, wäre sofort gestorben. Doch die Camper haben nicht an den Kundschafter-Perk gedacht. Im Video seht ihr, wie sich der User top_tier_lolicon leise der Tür nähert und nacheinander jede Mine auf der anderen Seite hackt. Danach zieht er die Aufmerksamkeit der drei Fallensteller auf sich, indem er durch das Treppenhaus rennt, rumballert und ein Fenster einschlägt. Als die Camper nachschauen wollen, was es mit dem Radau auf sich hat, werden sie zu Opfern ihrer eigenen Fallen.

Ein wichtiger Spaßfaktor in Online-Games liegt darin, dass Spieler mit fortschreitender Zeit immer wieder neue Strategien entdecken. Hier hat die Vorgehensweise von User top_tier_lolicon zwar noch funktioniert, aber wer weiß: Vielleicht lernen Camper bald, sich den Kundschafter-Perk anzupassen und ändern dementsprechend ihren Spielstil. Das gilt jedoch nicht nur für Camper. Aufgrund der vielen Perks und Feinheiten, die Call of Duty: Warzone bietet, müssen Spieler jeden Typs lernen, sich schnell anzupassen und neue Strategien zu entwickeln.

Der "Reddit"-user top_tier_lolicon hat seinen Gegnern eine wirklich raffinierte Falle gestellt und sie von ihrer eigenen Medizin kosten lassen. Habt ihr in CoD: Warzone oder einem anderen "Battle Royale"-Spiel bereits Ähnliches erlebt? Erzählt uns gerne eure Geschichten in den Kommentaren!