Wer seine Nintendo Switch oder sein Smartphone mit mehr Speicher ausstatten will, kann mit dem heutigen Deal ein Schnäppchen machen: Bei notebooksbilliger.de gibt es aktuell die MicroSD-Karte „SanDisk microSD Extreme 400GB (A2)“ günstig im Angebot.

SanDisk Extreme 400 GB MicroSDXC-Karte: Angebot bei notebooksbilliger.de ansehen*

Rabattcode: „NBBHESANDISK“

MicroSD-Karten sind eine Lösung, um Speicherknappheit bei Smartphones und Konsolen wie der Nintendo Switch zu vermeiden. Wer Spiele für die Konsole von Nintendo vor allem digital kauft, kommt bei einem Basisspeicher von 32 GB schnell an eine Grenze. Braucht ihr mehr Platz, bekommt ihr bei notebooksbilliger.de jetzt die „SanDisk microSD Extreme 400GB (A2)“ für nur 66,98 Euro (inkl. Versand) zum absoluten Bestpreis.

Auf den Deal-Preis kommt ihr, indem ihr an der „Kasse“ den Rabattcode „NBBHESANDISK“ eingebt. Laut Idealo.de war die schnelle MicroSDXC-Karte von SanDisk noch nie günstiger im Angebot. Ihr solltet allerdings nicht zu lange zögern, da die Oster-Aktion nur bis zum 30. März 2020 (23:59 Uhr) läuft und auf lagernde Artikel beschränkt ist.

SanDisk microSD Extreme 400GB (A2) günstig: Für wen lohnt sich das Angebot? Ist die SD-Karte schnell genug?

Beim Kauf einer microSD-Karte achten viele Nutzer meist ausschließlich auf die für den Preis gebotene Speicherkapazität. Je nach Verwendungszweck können die Datenübertragungsraten aber ebenfalls eine wichtige Rolle spielen, um keine Probleme zu bekommen.

Zur Übersicht haben wir die wichtigsten Daten der SanDisk microSD Extreme 400 GB aufgelistet:

Modell: SanDisk Extreme

Typ: microSDXC (inkl. SD-Adapter)

Speicherkapazität: 400 GB

Geschwindigkeitsklasse: Klasse 10, UHS Class 3, V30

Geschwindigkeit – Lesen: bis zu 160 MB/s

Geschwindigkeit – Schreiben: bis zu 90 MB/s

Application Performance Class: A2

Herstellergarantie: 30 Jahre

Wollt ihr mit der SD-Karte den Speicherplatz eurer Nintendo Switch erweitern, liefert die UHS-I-Speicherkarte die höchstmögliche Geschwindigkeit. Von den üppigen 400 GB profitiert ihr in vollem Umfang, da die Switch offiziell bis zu 2 TB unterstützt.

Auf dem Smartphone oder bei Action-Cams zahlt sich die Geschwindigkeit der Karte aus, wenn ihr oft Daten verschiebt oder Videos mit hoher Auflösung oder Bildrate (z.B 4K/60 FPS) direkt auf der Karte speichert.

Wenn man den Preis von knapp 67 Euro in Betracht zieht, lohnt sich die SanDisk Extreme. Für eine langsamere Variante mit vergleichbarer Speichermenge zahlt ihr kaum weniger. Sollte in der Zukunft doch einmal mehr Geschwindigkeit nötig werden, seid ihr so gut vorbereitet.