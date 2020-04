Releases | Final Fantasy 7: Remake und mehr in dieser Woche

Die Rückkehr einer wahren Videospiellegende: In der kommende Woche erscheint der erste Teil eines langersehnten Remakes. Dazu gibt es für Kartenspiel-Fans eine neue Erweiterung.

Final Fantasy 7 Remake und mehr: Die Releases der KW 15.

Hearthstone: Ruinen der Scherbenwelt | 7. April

PC / Android / iPhone

In Hearthstone: Heroes of Warcraft wird 2020 das Jahr des Phönix gefeiert. Den ersten Meilenstein gibt es schon bald mit dem Release der Erweiterung Ruinen der Scherbenwelt. Natürlich sind wieder 135 neue Karten an Bord, mit denen ihr ein neues Deck anfangen oder ein bestehendes auffrischen könnt.

Schon bald gibt es die nächste Hearthstone-Erweiterung:

Eine der größten Neuerungen stellen die Primes dar. Sie sind mächtige Diener, die sich in einer verbesserten Version selbst ins Deck zurückmischen, wenn sie vernichtet werden. Jede Klasse erhält ihren eigenen, einzigartigen Prime. Zusätzlich rückt Illidan Sturmgrimm als Gesicht der Erweiterung in den Mittelpunkt.

Disaster Report 4: Summer Memories | 7. April

PC / PS4 / Switch

Eine japanische Stadt wird an einem ruhigen Sommertag von einem Erdbeben erschüttert. Für euch als Spieler in Disaster Report 4: Summer Memories geht es nun um das Überleben, während ihr euch durch verschiedene Stadtteile bewegt. Auf dem Weg müsst ihr zudem ständig Entscheidungen treffen, die Einfluss auf die aktuelle Situation und das Ende des Spiels haben können.

In Disaster Report 4 müsst ihr auf jeden Fall überleben und wichtige Entscheidungen treffen:

Der Release von Disaster Report 4: Summer Memories war eigentlich schon vor vielen Jahren geplant. Das Survival-Spiel ist zuerst für die PlayStation 3 in Entwicklung gewesen, allerdings wurde die Produktion nach dem Tsunami im Jahr 2011 auf Eis gelegt. Nach langer Zeit haben die Entwickler jedoch die Arbeit wieder aufgenommen und es zuerst im November 2018 in Japan veröffentlicht.

Below | 7. April

PS4

Als einsamer Wanderer landet ihr in Below auf einer verbotenen Insel und müsst die Geheimnisse des Landes erkunden. Das Besondere: Das Indie-Spiel von Capybara Games reicht euch spielerisch so gut wie keine Hand. Stattdessen müsst ihr ohne Hilfe und auf euch selbst gestellt Below kennenlernen und dessen Mechaniken verinnerlichen. Diese drehen sich vor allem um Survival-Mechaniken und Kämpfe.

Von der Xbox auf die PlayStation: Below wagt den Sprung

Für den Release der PS4-Version von Below haben die Entwickler einen Erkundungsmodus implementiert. In diesem sind viele der grundlegenden Spielmechaniken vereinfacht. So erhaltet ihr unter anderem weniger Schaden durch Gegner und euer Hunger und Durst wird nie abnehmen.

Final Fantasy 7: Remake | 10. April

PS4

Auf diese Neuauflage haben viele Fans sehr lange gewartet: Final Fantasy 7: Remake steht endlich vor der Tür. Square Enix hat den JRPG-Klassiker von grundauf neu entwickelt und nimmt einige Änderungen vor. Neben der modernen Grafik ist das vor allem der Umstand, dass es sich bei dem Release nur um die erste Episode handelt. Diese behandelt den Anfang des Spiels, genauer gesagt die Ereignisse in der Stadt Midgar, und erweitert ihn an vielen Stellen um neue Szenen, Quests und mehr.

Eine legendäres JRPG strahlt wie nie zuvor: Final Fantasy 7 erhält ein Remake

Laut den Entwicklern soll Episode 1 von Final Fantasy 7: Remake viel mehr Inhalt bieten als der vergleichbare Abschnitt aus dem Original von 1997. Wie es danach mit der Neuauflage weitergeht, ist noch unklar. Bislang hat sich Square Enix nicht zur Zukunft des Remakes direkt geäußert.

