Minecraft | Mit diesen gratis Lerninhalten können Kinder die ISS besuchen

In Zeiten der Corona-Krise soll Minecraft nicht nur unterhalten, sondern auch Wissen vermitteln. Hier erfahrt ihr, welche neuen Inhalte die Education Collection gratis für euch bereithält.

Auch die Internationale Raumstation öffnet ihre Luken für Besucher

Minecraft erklärt euch die Welt, während ihr drinnen bleibt

Die Minecraft Education Collection soll Eltern in Zeiten der Krise unter die Arme greifen. Auch wenn wegen des Coronavirus' alle Schulen geschlossen bleiben, können Kinder in den blockigen Welten spielerisch lernen. Der einzige Nachteil: Die Education Collection ist nur für die Bedrock-Edition des Spiels verfügbar.

Videospiele haben die einzigartige Kraft, Menschen trotz Social Distancing zusammenzubringen, sie zu unterhalten und zu inspirieren, denkt Xbox-Chef Phil Spencer. Die Corona-Pandemie habe das tägliche Leben vieler Menschen verändert. Microsoft versuche nun, während dieser herausfordernden Zeit zu helfen.

Die Welten der Education Collection können ab sofort gratis im Minecraft Marketplace heruntergeladen werden. Mit dabei sind unter anderem zehn Welten, die von Mitgliedern der Community erstellt wurden. Ein besonderes Highlight ist die Internationale Raumstation (ISS), die durch eine Partnerschaft mit der NASA auch für uns Erdenbewohner zugänglich wird.

Eine der Welten ist ein Nachbau von Washington D.C.. Besucher können die Hauptstadt der Vereinigten Staaten besuchen, und Sehenswürdigkeiten wie das Pentagon und das Weiße Haus besichtigen. Darüber hinaus gibt es fahrbare Autos und eine Handlung, die der Spieler folgen kann.

Hier könnt ihr euch das nachgebaute Washington D.C. schon einmal im Video ansehen:

Die Welten reichen vom alten Griechenland bis zum Inneren eines Auges.

Auf einer anderen Map könnt ihr in die Rolle eines Meeresbiologen schlüpfen und in die Tiefen des Ozeans vorstoßen. Dafür wurden 20 neue Meerestiere und ein funktionierendes U-Boot entwickelt. Wer stattdessen Lust auf Geschichte und Mythologie hat, kann den Olymp besteigen und eine antike griechische Stadt besuchen. In einer etwas skurrilen, aber auch lehrreichen Welt, könnt ihr euch das menschliche Auge von innen ansehen. Dort könnt ihr erfahren, wie Licht reflektiert und Objekte für uns sichtbar werden.

Damit die Kinder jetzt nicht den ganzen Tag durch einen Augapfel turnen, bekommen Eltern die Möglichkeit, die Bildschirmzeit ihres Nachwuchses zu kontrollieren. Ein weiteres neues Feature ist eine Co-Pilot-Funktion, mit der zwei Spieler zusammen eine Figur steuern.

Die Minecraft-Welten der Education Collection sind bis zum 30. Juni für Besitzer der Bedrock-Edition gratis verfügbar.