GTA 6 | Rockstar Games hat die Homepage aktualisiert

Die Gerüchte um GTA 6 halten sich hartnäckig und jede Handlung von Rockstar Games wird genau beobachtet. Jetzt lässt die Aktualisierung der offiziellen Webseite darauf schließen, dass Neuigkeiten zum nächsten Ableger der beliebten Reihe kurz bevorstehen.

Ob Schauplatz, Protagonist oder Releasedatum - Infos zu GTA 6 werden heiß diskutiert. Die offizielle Homepage könnte jetzt Hinweise zu einer Ankündigung geben.

Weiterleitung der "GTA 6"-Domain wird aufgehoben - ein Hinweis?

Kaum eine Fortsetzung wird so heiß erwartet und diskutiert wie Grand Theft Auto 6. Seit geraumer Zeit wird jede durch Rockstar Games vorgenommene Veränderung kommentiert und als Hinweis für eine bevorstehende Ankündigung gedeutet. So auch zuletzt schon bei der Überabeitung der Webseite von Rockstar Games.

Jetzt gibt es erneut eine Veränderung in Zusammenhang mit einer Webseite, das Interessante ist aber: Es handelt sich konkret um die Domain gtavi.com, die bisher zu einer Weiterleitung auf die Homepage von rockstargames.com geführt hat. Dies ist jetzt nicht mehr der Fall.

Offenbar gibt es eine Aktualisierung der Domain, denn solltet ihr jetzt gtavi.com in euren Browser eingeben, wird nur noch eine Fehlermeldung angezeigt, dass die Webseite nicht erreichbar ist. Solch ein Fehler wird unter anderem angezeigt, bevor eine neue Webpräsenz online geht, bei der zuvor eine Weiterleitung bestanden hat. Wie Xbox Dynasty berichtet, gehört die Domain bereits seit 2006 Take Two Interactive, die letzte Aktualisierung habe am 23. März stattgefunden, also vor wenigen Tagen. Bis dahin wurde an der Domain lange nichts verändert.

Die Aufhebung der Weiterleitung könnte also bedeuten, dass im Hintergrund schon an der offiziellen Homepage zu GTA 6 gebastelt wird. Ist dies also ein notwendiger Schritt und somit ein Hinweis zu einer Ankündigung? Vielleicht handelt es sich aber auch einfach nur um Wartungsarbeiten an der Domain.

Spieler, die sehnsüchtig auf Grand Theft Auto 6 warten, dürften bei dieser Neuigkeit zumindest hellhörig werden und gespannt sein. Wir behalten die Domain auf jeden Fall im Auge. Denkt ihr, dass könnte ein Hinweis für eine Ankündigung sein? Und freut ihr euch schon auf GTA 6? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare!