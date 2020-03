Epic Games | Store verschenkt beliebten Online-Zombie-Shooter

Von Left 4 Dead 3 fehlt weiterhin jede Spur. Mit World War Z gibt es jedoch eine Alternative, die ab sofort sogar gratis im Epic Games Store zu haben ist.

Hunderte Zombies die Jagd auf euch machen: In World War Z ist das Überleben gar nicht so einfach.

Auf einen Nachfolger zu Left 4 Dead 2 warten Fans seit vielen Jahren, aber offiziell ist seitens Valve nichts in Planung. Es gibt jedoch Alternativen, wie zum Beispiel World War Z. Das Spiel zum gleichnamigen Kinofilm ist seit 2019 erhältlich und lässt euch in Form eines Koop-Shooters gegen hunderte von Zombies antreten. Jetzt ist es für eine kurze Zeit kostenlos zu erhalten.

World War Z für kurze Zeit kostenlos im Epic Games Store

Anlässlich des frisch veröffentlichten Crossplay-Updates ist World War Z bis zum 2. April, 17:00 Uhr gratis im Epic Games Store. Spieler, die das Angebot wahrnehmen, können den Shooter anschließend dauerhaft kostenlos über den Launcher spielen.

Insgesamt schließen sich vier Spieler in World War Z zusammen, um in verschiedenen Missionen sicher von A nach B zu gelangen. Dabei gilt es den Kampf gegen unzählige Zombies aufzunehmen. Mit dem neuen Crossplay-Update können nun auch PC- und "Xbox One"-Spieler miteinander spielen. Für die PlayStation 4 soll das Update in naher Zukunft folgen.

Apropos Xbox One: Auf der Microsoft-Konsole ist World War Z zwar nicht gratis, dafür aber gibt es einen besonderen Rabatt. Interessierte Spieler können beim Kauf der "Xbox One"-Version 75 Prozent sparen.

Neben World War Z sind noch zwei weitere Spiele aktuell kostenlos im Epic Games Store zu haben. Dabei handelt es sich um die Indie-Produktionen Figment und Tormentor x Punisher, die ebenfalls bis zum 2. April um 17:00 Uhr als Gratis-Version zur Verfügung stehen.