Animal Crossing | Liebende holen abgesagte Hochzeit im Spiel nach

Durch die Corona-Krise darf auch der schönste Tag im Leben nur im kleinen Kreis gefeiert werden. In einer rührenden Zeremonie gaben sich diese beiden Spieler nun in Animal Crossing: New Horizons das Ja-Wort.

So eine romantische Hochzeit am Strand sorgt für unvergessliche Erinnerungen.

Romantische "Animal Crossing"-Hochzeit überrascht die Braut

Videospiele verbinden Menschen, gerade während der Corona-Pandemie. Nachdem ihre Hochzeit abgesagt werden musste, konnte die Reddit-Nutzerin "ashmush" mithilfe von Animal Crossing: New Horizons doch noch im Kreise ihrer Freunde heiraten.

Es war nicht der erste Rückschlag für die Braut. Denn neben der Hochzeit wurde kurz zuvor auch die Abschlusszeremonie ihres Medizinstudiums abgesagt. Gleich zwei Meilensteine ihres Lebens zu verpassen, habe sie ziemlich mitgenommen. Umso glücklicher sei sie schließlich gewesen, als ihr damals noch Verlobter sie mit einer Hochzeit am Strand überraschte.

Die virtuelle Zeremonie fand in kleinem Kreis mit fünf Gästen statt. Auch wenn der Hochzeitsbogen anscheinend eine Schaukel ist und direkt dahinter ein riesiges Lagerfeuer brennt, ist es ja die romantische Geste die zählt. Wer genau hinschaut, sieht außerdem die Initialen des Paars auf dem Boden. Insgesamt erlaubt der Online-Multiplayer von Animal Crossing: New Horizons bis zu acht Spieler auf einer Insel.

Reddit-Nutzer beglückwünschen das Paar

Die Arbeit an der romantischen Location habe den Bräutigam mehr als zwei Stunden gekostet, weil ihm das richtige Werkzeug fehlte. Laut "ashmush" ein weiterer Liebesbeweis.

Der Reddit-Post hat inzwischen über 30.000 Upvotes erhalten. In den Kommentaren beglückwünschen viele das frisch verheiratete Paar. Der Nutzer "marco_maza" schreibt, dass sie sich wegen der ausgefallen Hochzeit nicht schlecht fühlen müsse. In Zeiten der Pandemie verpasse jeder etwas. Wichtig sei nur, dass wir es zusammen durchstehen.

Wir erraten aus welchem Teil von Deutschland ihr kommt, anhand der Spiele die ihr zockt

Auch wenn ihre große Hochzeit abgesagt werden musste, konnte ihr Ehemann ihr mithilfe von Animal Crossing eine ganz besondere Erinnerung schenken. Was sagt ihr zu der romantischen Geste? Schreibt es uns in die Kommentare!