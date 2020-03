The Witcher | So würde die Netflix-Serie als Anime aussehen

Die Künstlerin Carolina Oliveira hat Szenen der Witcher-Serie als Anime nachgezeichnet. Die Ergebnisse können sich sehen lassen und machen Lust auf mehr.

Auch die ikonische Badeszene gibt es jetzt im Anime-Stil.

Künstlerin zeichnet Schlüsselszenen der Witcher-Serie nach

Die Abenteuer des Geralt von Riva können inzwischen in fast allen Medien verfolgt werden. Nach Büchern, Videospielen, Comics und einer Netflix-Serie muss sich der Hexer eigentlich nur noch in die animierte Welt vorwagen. Wie es der Zufall will, arbeitet Netflix bereits an dem Witcher-Anime-Film "Nightmare of the Wolf".

Um euch schon einmal auf den Film einzustimmen, könnt ihr euch jetzt ansehen, wie die Netflix-Serie als Anime aussehen könnte. Die Künstlerin Carolina Oliveira hatte bereits zuvor Szenen aus Game of Thrones und The Legend of Zelda: Breath of the Wild nachgestellt. Kotaku berichtete in seinem Segment "Fine Art" über die Künstlerin und stellte ihre Zeichnungen vor. Weitere Kunstwerke könnt ihr euch auf ihrem Instagram-Profil anschauen.

Oliveira hat dabei einige der Schlüsselszenen in ihrem eigenen Anime-Stil neu interpretiert. Mit dabei sind unter anderem die letzten Momente zwischen Geralt und Renfri, sowie ein Bild von Yennefer, die versucht, den Djinn an sich zu binden. Natürlich darf auch die ikonische Badeszene nicht fehlen.

Auch einige der lustigen Szenen der Serie wurden nachgestellt. Oliveira benutzt Untertitel, um das Bild in den ursprünglichen Kontext zu setzen. Véa und Théa sind in gezeichneter Form mindestens genauso genervt von Rittersporn wie sie es in der Serie waren.

Durch die nachgezeichneten Szenen bekommen Fans schon einmal einen guten Eindruck davon, wie Geralts offizielles animiertes Abenteuer aussehen könnte. Was haltet ihr von den Zeichnungen? Schreibt es uns in die Kommentare!