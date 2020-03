Pokémon | Dieser Spieler ist vermutlich der treueste Trainer der Welt

Ein Spieler hat eine wahnwitzige Idee: Er möchte die gleichen Schmerzen erleiden, die das Pokémon Pichu in Super Smash Bros. Ultimate erleidet, wenn es sich mit einer Attacke selbst elektroschockt. Dafür benutzt er ein ganz spezielles und nicht ganz ungefährliches Hilfsmittel.

Das süße Pokémon Pichu kann auch sehr gut austeilen - das wird ein Spieler bald am eigenen Leib erfahren.

Warum ein Spieler auf die Idee kommt, einen Controller zu konzipieren, der ihn mit Elektrostößen quält, bleibt wohl ein Rätsel. Aber genau das hat der YouTuber und Ingenieur vom Kanal Insert Controller Here vor.

Der spezielle Hintergrund: In Super Smash Bros. Ultimate auf Nintendo Switch, erleidet das Pokémon Pichu als Ultimate-Fighter eigenen Schaden, wenn es die Gegner mit Elektro-Attacken bruzzelt.

Um diesen Schmerz nachzuempfinden und wahrscheinlich auch zur Belustigung der Zuschauer, entwickelt der Spieler einen speziellen Controller, der bei Betätigung der Knöpfe mithilfe eines Tasers Elektrostöße an ihn abgibt. In einem Video auf Twitter präsentiert er stolz seinen bisherigen Fortschritt:

Sorry I haven't posted an update on the controller. My Reddit post blew up yesterday and I hit the front page. I'm working on a gameplay right now and will post it to my channel this week. https://t.co/VF9foSkT9Z#SmashBros #SmashBrosUltimate #Arduino pic.twitter.com/C8bSPKizYa