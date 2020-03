Minecraft | Fan-Projekt bildet erstmalig die gesamte Erde ab

Ein erstaunliches Video macht gerade auf YouTube die Runde: Unser gesamter Planet im naturgetreuen Maßstab in Minecraft nachgebaut. Hört sich unmöglich an? Ist es aber nicht, dank speziellen Modifikationen und einem ambitionierten Projekt.

"Build the Earth" (Baut die Erde) nennt sich das Projekt, an dem Spieler aus aller Welt teilnehmen können.

Die Erde in Minecraft: Mods und Google Maps machen es möglich

Auf dem YouTube-Kanal PippenFTS wird in einem atmosphärischen Video ein neues und gigantisches Minecraft-Bauprojekt vorgestellt, dass die Fan-Herzen da draußen höher schlagen lassen dürfte. Ziel ist es, die gesamte Erde und ihre Bauwerke im originalen Maßstab nachzubauen:

Als Grundbau für den Planeten dient die "Terra 1:1"-Mod. Diese bedient sich der Daten von Google Maps und anderen geographischen Archiven und kann so Wälder, Gewässer, Berge, Straßen und weitere geografische Gegebenheiten in einem “1 zu 1“-Maßstab umsetzen und abbilden.

Eine weitere Mod namens Cubic Chunks hebelt die übliche vertikale Minecraft-Levelbegrenzung aus, um zum Beispiel das Himalaya-Gebirge in seiner vollen Höhe abbilden zu können. In der Standard-Version von Minecraft ist es nämlich nicht möglich, über eine Höhe von 256 Blöcken hinaus zu bauen.

Da diese ohnehin schon beeindruckenden Mods aber ihre Grenzen haben und nicht alle Feinheiten der echten Welt wiederzugeben vermögen, müssen Feinarbeiten und Ausbesserungen immer noch von Menschenhand vorgenommen werden. Dies bezieht sich besonders auf Gebäude, oder Landschaften, die künstlich angelegt wurden. Die Pyramiden in Kairo beispielsweise, werden von der Mod als herkömmliche Berge wiedergegeben.

Dies ist der Anstoß für ein riesiges Projekt, in dem jeder, der ein paar Voraussetzungen erfüllt, an der Umsetzung der Erde mitwirken kann.

In dem Video wird genau erklärt, welche Modifikationen benötigt werden und wie diese zu installieren sind. Auch die Navigation innerhalb der Welt wird erläutert.

Ihr könnt die Erde mitgestalten und unbekannte Geheimnisse ergründen

Wenn ihr also selbst Hand an den Eiffelturm oder die verschneiten Gletscher der höchsten Berge der Welt legen wollt, könnt ihr dem Projekt beitreten, indem ihr euch in den offiziellen Discord-Server einloggt. Dort sind alle nötigen Voraussetzungen und Informationen bereitgestellt. Zurzeit befinden sich schon über 35.000 Mitglieder aus allen möglichen Nationen in dem Channel.

Einen besonderen Anreiz bieten die unerforschten Weltgrenzen der Minecraft-Map. Die Map ist nämlich noch weitläufiger als unser echter Planet. Wer weiß, vielleicht findet ihr ja das Ende der Welt ...

Testet, ob ihr Schüler oder Meister seid

Ihr dürft gespannt sein, wie sich dieses beeindruckende Minecraft-Projekt entwickelt. Und in Zeiten der Corona-Pandemie ist es doch eine hervorragende Beschäftigung, um zumindest in der virtuellen Welt einen nützlichen Beitrag zu leisten. Wie findet ihr dieses Projekt? Werdet ihr daran teilnehmen? Schildert uns eure Gedanken dazu gerne in den Kommentaren.