Freunde von actionreichen Shootern freuen sich derzeit über das neue „Battle Royale“-Spiel Call of Duty: Warzone. Warum man aber auch noch immer viel Spaß in Call of Duty: Modern Warfare haben kann, zeigt ein Reddit-User in einem genauso absurden wie witzigen Video.

In Call of Duty: Modern Warfare müsst ihr nicht immer mit Waffen kämpfen - Manchmal reicht auch einfach nur eine Tür.

Call of Duty: Modern Warfare: Du kommst hier nicht rein!

Der Multiplayer von Call of Duty: Modern Warfare ist voller actiongeladener Feuergefechte, taktischem Mineneinsatz und im „Ground War“-Modus sogar voller Helikopter und Panzer. Das ist allerdings noch nicht alles, was das Spiel zu bieten hat. In einem Video zeigt „Reddit“-User MirroredSun wie er während einer Multiplayer-Session in CoD: Modern Warfare eine ganz andere Art von moderner Kriegsführung erlebt – Er und sein Kontrahent bekämpfen sich nämlich mit einer Tür.

Im Video seht ihr wie MirroredSun eine Tür schließt, die ein – mit einem Riot Shield geschützter Gegenspieler – passieren möchte. MirroredSun positioniert sich vor der geschlossenen Tür und wartet ab. Der Spieler mit dem Riot-Shield öffnet die Tür, zögert und macht ein paar Schritte vorwärts, aber bevor er durch die Tür kommt, schließt MirroredSun diese wieder. Sein Kontrahent hat dafür jedoch kein Verständnis und öffnet die Tür erneut. Um zu signalisieren, dass es für seinen Gegner hier kein Durchkommen gibt, schwenkt MirroredSun ein paar Mal nach links und rechts, bevor er die Tür ein weiteres Mal schließt. Aber auch diesmal lässt sich sein Kontrahent nicht davon beeindrucken und sie wiederholen dieses Spiel aufs Neue. Schließlich stehen sich die beiden eine Weile ratlos gegenüber, bevor MirroredSun endlich Erbarmen hat und den Spieler mit dem Riot Shield endlich durch die Tür lässt.

Allerdings geht es hier noch weiter, denn auch Mirrored Sun passiert die Tür und befindet sich nun an der ehemaligen Position seines Widersachers. Er dreht sich um und merkt, dass die Tür wieder geschlossen ist. Als er sie öffnet, sieht er dahinter wieder den Spieler mit dem Riot Shield, der freudig auf und ab springt.

Das alles nimmt jedoch ein noch viel schöneres Ende, den in den Kommentaren zu dem Video schreibt Atomic_poptart: „Bruh!! Das warst du!? OMG mein Kumpel und ich mussten so hart darüber lachen!!!“ Worauf MirroredSun antwortet: „Ayy, wie war nochmal dein Gamertag?“

Es ist immer wieder schön, wenn man in einem Online-Game Spieler findet, mit denen man den gleichen Humor teilt. Noch schöner ist es allerdings, wenn man wie im Fall von MirroredSun diese Spieler durch einen Zufall wiedertrifft. Habt ihr auch solche Geschichten zu erzählen? Dann ab damit in die Kommentare.