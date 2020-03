An dem unschuldigen Animal Crossing: New Horizons ist eigentlich nichts gruselig. Einige Spieler haben nun trotzdem einen Weg gefunden, die Lebenssimulation zu einem Horrorfilm zu machen.

"Es bringt Unglück, einen Seevogel zu töten."

Spieler machen Animal Crossing zum Horrorfilm

Ein Schwarz-Weiß-Filter lässt ein eigentlich unschuldiges Motiv sofort finsterer wirken. Einige Spieler nutzen die Funktion ihres NookPhones, um den preisgekrönten Horrorfilm „Der Leuchtturm“ nachzuspielen.

Der 2019 erschienene Schwarzweißfilm handelt von zwei Leuchtturmwärtern, die während eines Sturms zusammen auf einer kleinen Insel festsitzen. Im Laufe der Zeit werden sie langsam wahnsinnig. Der von Robert Pattinson verkörperte Ephraim Winslow begegnet immer wieder einer Möwe, die er erst verscheucht und irgendwann tötet. Sein Kollege Thomas Wake (Willem Dafoe) hatte ihn zuvor noch gewarnt: "Es bringt Unglück, einen Seevogel zu töten".

Einigen Spielern von Animal Crossing: New Horizons scheint dieses Szenario sehr bekannt vorzukommen. Der bewusstlos am Strand liegende Gulliver ist schließlich auch ein Seevogel. Fehlt nur noch eine Axt, und schon sieht es dank Schwarz-Weiß-Filter so aus, als hätten die Spieler das Unglück in Kauf genommen. Das ständige breite Grinsen der Bewohner lässt das Ganze nur noch unheimlicher wirken.

Der Twitter-Nutzer "courtney n." schafft es hier besonders mörderisch auszusehen.

Twitter-Nutzer "Roberto Silva" geht noch einen Schritt weiter. Mithilfe des Multiplayers stellt er weitere Szenen des Films nach. Achtung Spoiler! Wie die meisten Horrorfilme endet auch "Der Leuchtturm" nicht gut für seine beiden Protagonisten.

Animal Crossing presents...

Die Möwe Gulliver kann zufällig an eure Insel gespült werden. Wenn ihr oft genug mit ihm redet, wacht er auf, und gibt euch die Aufgabe, den Strand nach Fernsprecher-Teilen abzusuchen. Hier erfahrt ihr, wie die Nebenquest genau funktioniert. Durch einen gezielten Axthieb lässt sie sich vermutlich deutlich verkürzen.

Animal Crossing: New Horizons bietet seinen Spielern zahlreiche Möglichkeiten. Auch preisgekrönte Horrorfilme werden von der Community gerne verwertet.