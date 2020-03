The Witcher | Diese Fan-Kämpfe können es mit der Netflix-Serie aufnehmen

Eine Gruppe professioneller Stuntmen lässt zwei Hexer die Schwerter kreuzen. Auch wenn die Kostüme und Kulissen noch Arbeit benötigen, kann sich die Action mehr als sehen lassen.

Auch wenn es nicht Henry Cavill ist, macht dieser Geralt mit seinen Gegner kurzen Prozess.

Schräg, aber cool: Stuntmen stellen Kampf zwischen Hexern nach

Sowohl in The Witcher 3: Wild Hunt als auch in der Netflix-Serie kämpft Geralt von Riva schnell und unerbittlich. Eine Gruppe professioneller Stuntmen haben einen seiner Kämpfe nun nachgestellt und lassen den weißen Wolf gegen einen weiteren Hexer antreten.

Zugegeben, die Kostüme und Kulissen lassen das Geschehen eher wie eine Witcher-Parodie für Erwachsene aussehen. Die Choreographie hat es jedoch in sich. Gleich zu Beginn bricht der von Ben Aycrigg gespielte Geralt mithilfe eines seiner magischen Zeichen durch ein (Pappe-)Tor. Die dahinter wartenden Wachen haben keine Chance gegen den Hexer. Mithilfe seiner beiden Schwerter macht er aus seinen Feinden Kleinholz. Auch die Magie- und Bluteffekte können sich für ein Fan-Projekt wirklich sehen lassen.

Einen echten Gegner findet Geralt erst in dem von Adam Lytle gespielten namenlosen Hexer. Vor einer 2D-Waldkulisse lassen die beiden Mutanten in beeindruckenden Action-Shots die Schwerter klirren. Das Video auf dem YouTube-Kanal von Legend of Micah hat für diese Qualität noch viel zu wenig Aufrufe. Hier könnt ihr es euch selbst anschauen.

Im Februar hatte das Team bereits eine Action-Szene aus der „Star Wars“-Serie „The Mandalorian“ nachgestellt. Zu dieser gelangt ihr über diesen Link. Aber vielleicht sind Fan-Projekte gar nicht euer Ding. Dann vielleicht doch lieber etwas Japanisches? Kürzlich berichteten wir über eine Künstlerin, die den Hexer in eine Anime-Serie verwandelt hat.

Der Schwertkampf der professioneller Stuntmen kann es mit denen aus der Netflix-Serie oder aus The Witcher 3: Wild Hunt aufnehmen. Das Talent ist da, nur bei dem Budget bräuchte das Team noch Hilfe. Was sagt ihr zu dem Fan-Projekt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.