Wenn bei euch im Gaming-Zimmer noch die Smart-Home-Anbindung fehlt, könnt ihr jetzt günstig einsteigen: Bei Amazon gibt es aktuell den Echo Dot (3. Gen.) mit Uhr zu einem Top-Preis im Angebot.

Bildquelle: Hersteller

Amazon Echo Dot (3. Gen) mit Uhr: Angebot bei Amazon ansehen*

Ihr wollt eure Beleuchtung während des Gamings für maximale Konzentration optimieren oder den Tisch in ein kräftiges Rot tauchen? Mit einem Befehl schaltet sich euer komplettes Gaming-Setup ein, ohne dass ihr einen Finger bewegen müsst? Über smarte Assistenten wie Alexa könnt in eurem Zimmer so einiges per Sprachsteuerung regeln.

Wer günstig in das Ökosystem von Amazon einsteigen will, kann den neuesten Amazon Echo Dot (3. Gen.) mit Uhr aktuell für nur 39,99 Euro statt 69,99 Euro zu einem Knallerpreis super günstig bestellen.

Der Idealo-Preisvergleich zeigt, dass der Smart-Speaker in der Vergangenheit nur ein Mal günstiger im Angebot war (34,99 Euro). Hier lohnt es sich also zuzuschlagen.

Amazon Echo Dot (3. Gen) mit Uhr im Angebot: Für wen lohnt sich der Deal?

Immer mehr Geräte lassen sich optional über Alexa steuern. Neben „Smart Lights“ wie Philips Hue gibt es auch Lautsprecher oder sogar Fernseher, die mit dem Echo Dot verbunden werden können. Allgemein erkennt man garantiert kompatible Produkte meist an dem Zusatz „Works with Alexa“.

Amazon Echo Dot (3. Gen) mit Uhr: Angebot bei Amazon ansehen*

Habt ihr also bereits einige Hue-Birnen in eurem Zimmer oder einen kompatiblen Fernseher, lohnt sich der Smart-Speaker definitiv. Aber auch gewöhnliche Geräte lassen sich über smarte Steckdosen per Sprachbefehl einschalten (zum Beispiel der PC, Ventilator, normale Lampen).

Dank des neuen Uhr-Displays auf der Frontseite des Echo Dot ist der unauffällige Puck zudem ein idealer Wecker neben dem Bett oder eine konstant sichtbare Uhr auf dem Schreibtisch. Auch für Smart-Home-Neulinge ist das Angebot ideal, wenn man ohne größere Investition in das Alexa-Ökosystem einsteigen möchte.