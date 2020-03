CoD: Warzone | Spieler wollen eine "Waffe" gegen Hacker

Mit dem Start von Call of Duty: Warzone dauerte es nicht lange, bis auch die ersten Cheater und Hacker im "Battle Royale"-Spiel auftauchten. Die Community will nicht länger tatenlos zusehen und hat Entwickler Infinity Ward nun um eine Möglichkeit gebeten, gegen die Spielverderber in CoD: Warzone vorgehen zu können.

Die Community bittet den Warzone-Entwickler um eine "Anti-Hacker-Waffe".

CoD: Warzone - Kann ein Button alle Hacker-Probleme lösen?

Das neue CoD: Warzone entpuppte sich nach kurzer Zeit als Fest für viele "Call of Duty"-Spieler und "Battle Royale"-Fans - auch wenn noch nicht alles so rund läuft. Aber mittlerweile hat der "Battle Royale"-Modus auch ein Hacker-Problem. Die Schummler verschaffen sich durch Bugs und Glitches immense Vorteile im Kampf und zerstören damit auch den Spielspaß.

Ähnlich erging es auch Reddit-User Synthin, der im Forum ein Beweisvideo geteilt hat, das ihr euch unten ansehen könnt. „Ich bin auf mysteriöse Weise im Gulag gestorben und habe mich dazu entschieden, ein wenig zuzuschauen“, kommentiert er den Clip, in welchem sein Killer einen anderen Spieler in CoD: Warzone durch einen Wall-Hack ausfindig macht und dann ausschaltet. „Wir brauchen einen Report-Button!“, lautet sein Vorschlag, wie Entwickler Infinity Ward das Problem am schnellsten lösen kann.

Die "CoD: Warzone"-Community unterstützt den Vorschlag von Reddit-User Synthin voll und ganz, einen Report-Button einzuführen. Viele geben allerdings zu bedenken, dass der Ban aus einem kostenlosen Spiel wie CoD: Warzone den Hackern keine allzu großen Probleme bereitet, da sie einfach neue Accounts erstellen könnten.

Ein "Shadow-Ban", bei dem die Hacker nicht bemerken, dass sie nur noch speziellen Hacker-Lobbys zugeteilt werden, halten die meisten Fans für die beste Idee, so auch User TIMELESS_COLD. „Ich wünsche mir, dass Cheater einen "Shadow-Ban" erhalten und nur noch gegeneinander spielen. Andere Spiele haben das auch schon umgesetzt“, schreibt er.

Wie viele Multiplayer hat nun auch CoD: Warzone ein Problem mit Spielverderbern. Die Community schlägt als Lösung vor, dass die Spieler über einen Button gemeldet werden können und anschließend einen "Shadow-Ban" erhalten. Was haltet ihr davon? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare!