Animal Crossing: New Horizons | Oster-Event startet zeitnah, nächstes Event bereits bekannt

Für Animal Crossing: New Horizons soll es die kommenden Monate immer wieder kostenlose Updates geben, die saisonale Events ins Spiel bringen. Das erste dieser Art wird nun das Oster-Event sein, welches Spieler schon diese Woche ausprobieren können.

Feiert Ostern in Animal Crossing: New Horizons.

Animal Crossing: New Horizons - Happy Häschentag!

Die „Animal Crossing“-Reihe ist bekannt dafür eine äußerst niedliche Lebenssimulation zu sein, die in Echtzeit verläuft. Darum wurde auch im Spiel schon immer zum Beispiel am 31. Oktober Halloween und zwei Monate später Neujahr gefeiert. Animal Crossing: New Horizons führt diese Tradition nun fort. Die Events sind nun aber nicht mehr bereits im Spiel implementiert, sondern werden erst mit kostenlosen Updates spielbar gemacht.

Mit Update 1.1.0, welches direkt am Tag der Veröffentlichung am 20. März erschien, könnt ihr nun schon diese Woche ins erste Feiertagsevent reinschauen: Häschentag. Ab dem 1. April könnt ihr zur Feier des Oster-Events den Hasen Ohs auf eurer Insel finden. Bis zum 12. April versteckt dieser gelbe Hase bunte Eier auf eurer Insel, aus denen ihr dann besondere Möbel und Kleidungsstücke basteln könnt. Das Event findet nur ein Mal im Jahr statt, weshalb ihr versuchen solltet, während der 12 Tage so viel wie möglich auf Eiersuche zu gehen.

Animal Crossing: New Horizons | Schnappt sie euch alle!

Animal Crossing: New Horizons - Mehr Updates angeteasert

Ein weiteres kostenloses Update soll Ende April verfügbar sein. Im kurzen Trailer zum Oster-Event wird ebenfalls erwähnt, dass besagtes Update den „Tag der Erde“ einführen soll. Zu sehen ist dabei das Faultier Gerd, ein NPC aus früheren „Animal Crossing“-Spielen. Er ist bekannt für seine Vorliebe fürs Gärtnern. Fans erhoffen sich deswegen einen Blumenladen oder ein Event, das eine Serie von Blumen-Objekten freischaltet.

Während Events wie Feiertage in früheren Ablegern der „Animal Crossing"-Reihe an nur einem Tag stattfanden, lockert New Horizons diese Regelung und streckt diese auf mehrere Tage aus. So können auch vielbeschäftigte Spieler in den Genuss dieser besonderen Events kommen.