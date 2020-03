CoD: Modern Warfare 2 | "Kampagne Remastered" erscheint im Laufe des Tages

Die Spatzen haben es schon lange vom Dach gepfiffen: Eine Remastered-Version von Call of Duty: Modern Warfare 2 ist auf dem Weg. Am heutigen Dienstag soll der Release stattfinden.

Ghost ist auch in der Neuauflage von Call of Duty: Modern Warfare 2 mit dabei. Der Screenshot stammt aus der Remastered-Version.

Schon seit Anfang 2018 ranken sich die Gerüchte rund um eine Neuauflage von Call of Duty: Modern Warfare 2. In den letzten Wochen hat das Thema noch einmal an Fahrt aufgenommen und jetzt ist es so gut wie in trockenen Tüchern: Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered wird erscheinen.

CoD: Modern Warfare 2 Remastered - aber nur die Kampagne

Dies geht aus einem mittlerweile wieder entfernen Eintrag im PSN-Store hervor, wie Eurogamer berichtet. Dort war für kurze Zeit Call of Duty: Modern Warfare 2 - Kampagne Remastered erhältlich und hat zahlreiche Infos über die Neuauflage verraten.

Wie es der Name schon andeutet, enthält die Remastered-Version lediglich die Einzelspieler-Kampagne von Call of Duty: Modern Warfare 2 in einer grafisch verbesserten Variante. Der Mehrspieler-Modus ist nicht Teil des Pakets. Stattdessen sollen die Karten des elf Jahre alten "Call of Duty"-Serienteils im aktuellen Vertreter Call of Duty: Modern Warfare nach und nach implementiert werden.

Gemäß des PlayStation-Eintrags soll Call of Duty: Modern Warfare 2 - Kampagne Remastered am heutigen Dienstag, den 31. März erscheinen und 25 Euro kosten. Passend dazu ist bereits der Trailer zur Neuauflage im Internet geleakt:

Am Ende des Trailers ist zudem ein Hinweis auf ein DLC-Paket für Call of Duty: Modern Warfare und Call of Duty: Warzone zu sehen. Das enthält neben Waffen-Blaupausen und Emblemen auch das Original-Design des Charakters Ghost. Ob Käufer der Neuauflage automatisch den DLC freischalten oder dieser separat verkauft wird, ist noch unklar. Einen Screenshot von der Produktseite im deutschen PlayStation Store konnten die Kollegen von GIGA Games sichern.

Mit dem Release der Remastered-Kampagne von Call of Duty: Modern Warfare 2 soll übrigens noch nicht Schluss sein. Neuen Gerüchten zufolge hat Activision auch an einer vergleichbaren Neuauflage von Call of Duty: Modern Warfare 3 arbeiten lassen. Offiziell ist das bislang aber nicht bestätigt.