Wer den Multiplayer von Star Wars: Jedi Academy auf der Switch spielen möchte, könnte schnell einem überlegenen Feind gegenüberstehen. Denn ein unabsichtliches Cross-Play ist für Spieler der Hybrid-Konsole alles andere als spaßig.

Für geübte PC-Jedis sind Switch-Spieler nicht mehr als Sturmtruppler.

Das 2003 erschienene Star Wars Jedi Knigt: Jedi Academy gibt es seit kurzem auch auf der Nintendo Switch. Die Spieler können ihr Geschick mit dem Lichtschwert dabei auch im Multiplayer testen. Einige erleben dort jedoch eine böse Überraschung.

Einige Fans berichten nun, dass auch PC-Spieler den Lichtschwertduellen auf der Konsole beitreten können. Mit Maus und Tastatur haben diese natürlich einen gewaltigen Vorteil, und richten unter den Joy-Con-Nutzern eine regelrechte Order 66 an. Immerhin konnten sie ihren Schwertstil mehr als 15 Jahre lang perfektionieren.

Der Nutzer "Max Payment" berichtet im „ResetEra“-Forum von einem Mitspieler, der mit all seinen Kontrahenten den Boden aufwischte. Der Spieler habe das unfaire Gemetzel dabei sogar auf Twitch gestreamt. Der Grund für das unabsichtliche Cross-Play: Die IP-Adresse eines Switch-Matches werde für jeden sichtbar angezeigt. Der PC-Spieler müsse sie dann nur noch in den Browser der eigenen Version eingeben.

Der Twitter-Nutzer "Manny Calavera12" findet noch etwas härte Worte. Er behauptet, die PC-Spieler besäßen nicht nur einen unfairen Vorteil , sondern würden auch cheaten. Die Situation sei ein "Desaster".

