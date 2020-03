Bundle mit über 150 Spielen gibt es jetzt schon ab 50 Cent

Nach der Verschiebung der Game Developer Conference blieben einige Entwickler auf ihren Kosten sitzen. Hier erfahrt ihr, wie ihr sie mit dem Kauf des GDC Relief Bundles unterstützen könnt. Den Preis dürft ihr dabei selbst bestimmen.

Das Indie-Spiel Long Gone Days spielt in einer dystopischen Zukunft

Mit dem GDC Relief Bundle könnt ihr Spieleentwickler in Not unterstützen

Die Corona-Krise hält auch die Videospielindustrie fest im Griff. Die Game Developer Conference (GDC) in San Francisco wurde bereits Anfang März in den Sommer verschoben. Einige Entwickler hatten jedoch bereits für Reise und Unterkunft bezahlt, stehen jetzt vor finanziellen Schwierigkeiten, oder sind sogar in den USA gestrandet.

Das Team von gamedev.world hat über die vergangenen Wochen hinweg daran gearbeitet, Entwickler nach Hause zu bringen, und finanziell zu unterstützen. Mit dem GDC Relief Bundle könnt ihr ihnen dabei helfen.

Mit der Unterstützung von Itch.io werden bis zum 3. April 167 Spiele zusammen im Bundle angeboten. Vor allem Indie-Entwickler haben ihre Werke für den guten Zweck zur Verfügung gestellt. Bei einigen Titeln handelt es sich jedoch nur um Prototypen oder Tools. Den Preis des Bundles könnt ihr selbst festlegen.

Die untere Grenze beträgt dabei 50 Cent. Game-Keys von Third-Party Entwicklern, darunter auch Steam, stehen allerdings erst ab einer Summe von 10 Dollar zur Verfügung.

Das GDC Relief Bundle enthält mehr als 150 Spiele

Itch.io bietet weitere kostenlose Spiele an

Neben dem Bundle wird es heute und morgen einen Spendenstream auf dem Twitch-Kanal von gamedev.world geben. Statt den üblichen formalen Präsentationen, sollen gemütliche Gespräche mit der Community und Game-Streams stattfinden.

Die Seite Itch.io bietet auch neben dem Bundle zahlreiche Gratisspiele, mit denen ihr durch die Isolation kommt. Unter dem Reiter "Games to help you stay inside" findet ihr reduzierte und kostenlose Indie-Titel.

Das GDC Relief Bundle ist ein guter Weg, um kleinere Spieleentwickler in Zeiten der Corona-Krise zu unterstützen, und gleichzeitig die eigene Spielesammlung aufzustocken. Werdet ihr das Angebot nutzen? Schreibt es uns in die Kommentare.