PS5: Preis-Leak klingt zu schön um wahr zu sein

Ein kanadischer Einzelhändler verkündet auf seiner Facebook-Seite die Annahme von Vorbestellungen der PS5. Auf die Frage nach dem Preis gibt dieser einen unerwartet niedrigen Preis an, der Microsoft den Next-Gen-Kampf schwer machen könnte.

Der vermeintliche Preis der PS5 fällt überraschend niedrig aus.

PS5: Der Preis ist heiß

Seit Monaten spekulieren Fans und Experten über die Verkaufspreise der PS5 und der Xbox Series X. Sony und Microsoft halten sich selbst nämlich noch immer bedeckt was die Informationen über den finalen Preis betrifft. Wie Notebookcheck berichtet, gibt nun aber ein kanadischer Händler Hinweise auf einen PS5-Preis, der Microsoft aus den Socken hauen dürfte.

Play N Trade Vancouver heißt das Unternehmen, welches auf seiner Facebook-Seite mit Freude verkündet Vorbestellungen für die neue Playstation anzunehmen. Als Reaktion auf diese Nachricht fragten Interessenten nach konkreten Zahlen – und die sollten sie bekommen. Läppische 358 Euro soll das Technikmonster kosten.

Bei den technischen Neuerungen, die selbst in ihrer Herstellung nicht wenig kosten, hatten Experten auf einen durchaus höheren Verkaufspreis getippt. Auch die Auswirkungen der Corona-Epidemie könnten verheerende Folgen für den Start der nächsten Konsolengeneration mit sich bringen. Denn durch die lahmgelegten Fabriken könnte es zu Lieferengpässen kommen.

PS5: Andere Quellen lassen am niedrigen Preis zweifeln

Der Wahrscheinlichkeit eines so niedrigen Verkaufspreises gegenüber stehen aber nicht nur Faktoren wie die teure Produktion. Es gibt auch Leaks anderer Plattformen, wie ein dänisches Unternehmen, welches die Konsole zu einem viel höheren Preis verkaufen möchte. (Gamesrant berichtet) Sage und schreibe 935 Euro verlangt dieses für Sonys neue Kreation. Und auch ein mögliches Veröffentlichungsdatum am 1. Dezember wird genannt.

Nach Gamesrant könnte es sich bei Beidem jedoch um Platzhalter handeln, die weder den finalen Preis noch das wirkliche Verkaufsdatum wiederspiegeln. Verkäufer könnten vor allem aufgrund der drohenden Lieferengpässe von Preisen in dieser astronomischen Höhe ausgehen.

Wie gut kennt ihr euch mit den Sony-Konsolen aus?

Was meint ihr zu den Gerüchten und Leaks rund um Sonys Preisgestaltung? Welcher Preis ist eurer Meinung nach wahrscheinlicher und was ist eure preisliche Schmerzgrenze? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.