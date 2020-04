Steam | Auf diese Rabatte fahren Spieler gerade ab

Wer in der aktuellen Zeit auf der Suche nach einem neuen Spiel ist, wird bei Steam fündig. Die Plattform hat immer wieder Angebote parat, die bei Spielern sehr gut ankommen.

Angebote, soweit das Auge reicht: Auf Steam ist immer etwas los.

Die aktuelle Corona-Krise sorgt weiterhin für Schlagzeilen und für teilweise unverhofft mehr Freizeit. Wer angesichts dessen ein paar neue Spiele ausprobieren möchte, sollte einen Blick auf Steam werfen. Die Distributionsplattform hat immer wieder Angebote am Start, die nicht selten den Weg in die Topseller-Liste schaffen. Wir stellen euch ein paar besonders coole Angebote vor.

Metro: Exodus

Der dritte Teil der Metro-Reihe ist erst seit kurzem für Steam erhältlich. Zuvor war Metro: Exodus am PC nur im Epic Games Store verfügbar. Wer das bislang letzte Abenteuer von Protagonist Artjom verpasst hat, kann es nun günstiger nachholen. Die Gold-Edition von Metro: Exodus, die neben dem Basisspiel außerdem die beiden DLCs enthält, gibt es noch bis zum 6. April für 29,24 Euro anstatt 64,98 Euro.

Greedfall

Wer hingegen dringend neues Futter an der Rollenspiel-Front benötigt, könnte mit Greedfall glücklich werden. Darin erstellt ihr euch eigenen Charakter, macht euch auf den Weg in eine neue Welt und müsst dort eure diplomatischen und kämpferischen Fertigkeiten unter Beweis stellen. Das Spiel wurde oft als eine Hommage an BioWare-Rollenspiele bezeichnet. Noch bis zum 5. April könnt ihr für 29,99 Euro anstatt 49,99 Euro einsteigen.

Mount & Blade 2: Bannerlord

Mount & Blade 2: Bannerlord ist das richtige Spiel für RPG-Fans, die sich gern im Mittelalter herum treiben. Es hat den Anspruch einer Simulation, die euch mittelalterliches Leben, und vor allem Kämpfe mit rustikalen Waffen, spürbar machen lassen möchte. Mount & Blade 2 ist aktuell im Early Access auf Steam und begeistert bereits die Spieler. Bis zum 13. April könnt ihr euch den Frühzugang für 44,99 Euro anstatt 49,99 Euro sichern.

Wie immer gilt bei den Steam-Angeboten: Allzu lange solltet ihr nicht zögern, denn ansonsten wandert der Preis wieder nach oben. Habt ihr eventuell noch ein Angebot entdeckt, welches absolut empfehlenswert ist? Verratet es uns in den Kommentaren!