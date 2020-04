Ein angeblich ehemaliger Spielentwickler für das nächste Resident Evil plaudert aus dem Nähkästchen. In einem Twitter-Thread will dieser nämlich preisgeben, dass der nächste Serienteil die größte Abweichung in der Geschichte des Franchise‘s ist und vermutlich negative Reaktionen auslösen wird.

Ein Leaker geht davon aus, dass ihr nach der Ankündigung zu Resident Evil 8 gleich eure Schrotflinten zieht.

Mit seinen überarbeiteten Stories, dem verbesserten Gameplay und natürlich dem grafischen Update, kristallisierte sich das Resident Evil 2 Remake schnell als großer Erfolg heraus. Sowohl Kritiker als auch Fans feierten die Neuinterpretation des Horror-Klassikers. Ab dem 3. April soll das Resident Evil 3 Remake dann in die Fußstapfen seines Vorgängers treten. Details dazu könnt ihr in unserem Test zum Spiel nachlesen.

Nach den Remakes steht Capcom nun aber anscheinend der Sinn nach etwas Neuem – das nächste Resident Evil soll nämlich komplett anders sein als alles, was die Fans bis jetzt gewohnt sind.

Einem Leak zufolge soll das nächste Resident Evil 2021 kommen und, entgegen allen Erwartungen, nicht Resident Evil 8 heißen. Außerdem soll es mit gewohnten Traditionen brechen. Die Informationen kommen vom Twitter-User AestheticGamer1. Dieser hat angeblich über drei Jahre lang an der Entwicklung des Spiels mitgewirkt.

Laut ihm soll sich das Horrorspiel so stark vom Rest der Reihe unterscheiden, dass es garantiert viele Fans wütend machen wird. Er appelliert deswegen an seine Follower, dass sie trotz der vielen Neuerungen aufgeschlossen bleiben sollen.

Im originalen Wortlaut hat er das zu sagen:

(3/3) to the point I expect a lot of people will be pissed off about it when it gets revealed, but they should be open minded. Internal testing and the like show it's high quality game, and I'm quite excited for it.