Die Gamer lassen sich von der Corona-Krise nicht die Laune verderben! Deshalb solltet ihr regelmäßig eure Gaming-Vorräte überprüfen. Wer Nachschub benötigt, sollte sich unbedingt den aktuellen PS4-Sale im PlayStation Store ansehen, bei dem ihr viele gute PS4-Spiele deutlich günstiger bekommt.

Auch auf das beliebte Jedi: Fallen Order bekommt ihr im PS4-Sale einen großen Rabatt.

Die besten PS4-Angebote im aktuellen Sale

Statt Trübsal in der Corona-Krise zu blasen, können die Gamer die Zeit daheim auch effektiv nutzen und viele PS4-Spiele nachhholen. Wie praktisch, dass heute der Spring-Sale im PlayStation Store gestartet ist, der euch mit vielen Frühlingsangeboten versorgen möchte. Wir haben bereits einen Blick in das Sortiment geworfen und euch die besten Angebote unten aufgelistet. Wer aber selber nochmal in den Sale im PlayStation Store schauen möchte, kann das gerne über diesen Link tun.

Spiele für unter 20 Euro

Der Spring-Sale geht vom 1. bis einschließlich zum 16. April 2020.

Wie gut kennt ihr euch mit den Sony-Konsolen aus?

Was haltet ihr von dem Angebot? Ist euch schon ein besonderes Schnäppchen ins Auge gesprungen? Oder wollt ihr lieber auf den nächsten Sale warten? Schreibt es uns gerne in die Kommentare! Und bleibt gesund!