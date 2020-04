Die WHO will, dass ihr zuhause bleibt und zockt

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) bittet euch, in der Corona-Krise Videospiele zu spielen, anstatt nach draußen zu gehen. Dafür arbeitet sie mit mehreren großen Spieleentwicklern zusammen. Hier findet ihr alle Infos zu #PlayApartTogether.

Indem ihr in den eigenen vier Wänden Videospiele spielt, könnt ihr bereits helfen.

Eines der effektivsten Mittel gegen die Verbreitung des Coronavirus ist es, einfach zu hause zu bleiben, und unnötige soziale Kontakte zu vermeiden. Einige große Spieleentwickler, wie Activision Blizzard und Riot Games, rufen unter dem Hashtag #PlayApartTogether (oder auch Play a Part Together) zur sozialen Distanz mittels Videospielen auf.

Die gemeinsame Aktion stammt von niemand geringerem, als der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Botschafter Ray Chambers gab die Aktion auf Twitter bekannt. Die Menschheit befände sich an einem kritischen Moment, der den Ausgang der Pandemie bestimmen könne. Social Distancing zusammen mit weiteren Maßnahmen werde dabei helfen die Kurve abzuflachen, und somit Leben zu retten.

We’re at a crucial moment in defining outcomes of this pandemic. Games industry companies have a global audience - we encourage all to #PlayApartTogether. More physical distancing + other measures will help to flatten the curve + save lives. https://t.co/QhX0ssN0lH